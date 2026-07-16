ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ:-Στα-4,20-ευρώ-η-τιμή-διάθεσης-για-την-ΑΜΚ

Oι εντολές που ελήφθησαν αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στην ως άνω αναφερόμενη τιμή.

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Την τιμή των 4,20 ευρώ ανά Νέα Μετοχή αναμένεται να λάβει η προσφορά για την ΑΜΚ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών έως και την 15η Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, της εισηγμένης, οι εντολές που ελήφθησαν έως και την 15η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στην ως άνω αναφερόμενη τιμή.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός της εταιρείας, όπως υπογράμμισε σχετικά η Διοίκηση κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια, εστιάζει στην ενίσχυση όγκων και κερδοφορίας με τους στόχους να προσδιορίζονται στην αύξηση της δυναμικότητας κατά 29% σε χαλκό και αλουμίνιο (από 761.000 τόνους στους 982.000 μαζί τα δύο στοιχεία), καθώς και στην αύξηση της χρήσης των ανακυκλώσιμων υλών στους δύο τομείς, αναγνωρίζοντας το θετικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα καθώς μειώνεται το κόστος και επιτυγχάνεται μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους με την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορά τα εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα με ένα μέρος να κατευθύνεται στη μονάδα που διατηρεί στη Βουλγαρία και παράγει λάμες χαλκού. Αν και πρόκειται για μικρό εργοστάσιο, ο πήχης τίθεται ψηλά με την βασική επιδίωξη της εταιρείας να αφορά την αύξηση του capacity ώστε από δεύτερος τη τάξει σήμερα να αναδειχθεί σε Νο1 μέσα στην επόμενη τριετία σε επίπεδο ευρωπαϊκής αγοράς.