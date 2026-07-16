Εμπορικός-κόσμος:-Σχεδόν-ένα-επιπλέον-«ενοίκιο»-τον-μήνα-απαιτεί-ο-ψηφιακός-μετασχηματισμός-για-τους-μικρομεσαίους

Τι συζητήθηκε σε συνέντευξη Τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

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Σήμα κινδύνου για το κόστος της ψηφιακής μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο εμπορικός κόσμος, εκφράζοντας την ανάγκη οι ψηφιακές υποχρεώσεις που ανακύπτουν διαρκώς να μην απειλήσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ιδίως όταν η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων δρα σε ένα δύσκολο περιβάλλον έλλειψης ρευστότητας, περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση και υψηλού τραπεζικού κόστους.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος, ο ΕΣΠ τάσσεται υπέρ της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, αρκεί να μην υπονομεύεται η επιβίωσή τους από τα πρόσθετα κόστη.

Οι νέες ψηφιακές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τον κ. Καπράλο, οι νέες ψηφιακές υποχρεώσεις προστίθενται στα παραδοσιακά λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης και αποτελούν μια νέα, μόνιμη δαπάνη για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για πέντε πυλώνες συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών βαρών τα οποία συνθέτουν το κόστος συμμόρφωσης (compliance cost) και τα οποία αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, τις διασυνδέσεις με την ΑΑΔΕ, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τις αναβαθμίσεις εμπορικών προγραμμάτων, τις τραπεζικές χρεώσεις POS και IRIS, καθώς και θέματα κυβερνοασφάλειας και GDPR.

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«Το κόστος ισοδυναμεί με ένα δεύτερο ενοίκιο»

Όπως εξήγησε ο κ. Καπράλος, οι υποχρεωτικές δαπάνες για λογισμικά, παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, υπηρεσίες διασύνδεσης και τεχνική υποστήριξη έχουν καταστεί ένα νέο πάγιο έξοδο για τις επιχειρήσεις, φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις να αντιστοιχούν σε ένα… δεύτερο ενοίκιο για τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι μια μικρή επιχείρηση που πληρώνει ενοίκιο 500 ευρώ μπορεί να χρειάζεται σχεδόν άλλο ένα αντίστοιχο ποσό κάθε μήνα μόνο για να ανταποκριθεί στις ψηφιακές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, καθώς πέρα από τις αμοιβές των παρόχων απαιτείται συχνά και επιπλέον προσωπικό για τη διαχείριση των νέων διαδικασιών.

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Πού μπορεί να φτάσει το κόστος συμμόρφωσης

Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, το ετήσιο κόστος συμμόρφωσης διαμορφώνεται από 2.000 έως 4.500 ευρώ για μια μικρή επιχείρηση, από 4.000 έως 12.000 ευρώ για μια επιχείρηση περίπου δέκα εργαζομένων με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ στο χονδρικό εμπόριο μπορεί να αγγίζει ακόμη και τις 25.000 ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, όπως κατέστησε σαφές ο κ. Καπράλος, οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι αντίθετες με τις μεταρρυθμίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ωστόσο, εξήγησε πως η εφαρμογή κάθε νέας υποχρέωσης συνοδεύεται από επιπλέον κόστος, το οποίο σήμερα επωμίζονται σχεδόν αποκλειστικά οι επιχειρήσεις.

«Δεν λέμε όχι στην ψηφιακή συμμόρφωση. Πρέπει όμως να γίνει στον σωστό χρόνο, με διαφάνεια στις χρεώσεις και χωρίς να μετατρέπεται σε δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση», τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η ανάγκη περιορισμού του διοικητικού και κανονιστικού βάρους αποτελεί και βασική κατεύθυνση της Έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι χρεώσεις των παρόχων

Βασικό αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως ανέφερε ο κ. Καπράλος, σήμερα λίγες εταιρείες κυριαρχούν στην αγορά, γεγονός που περιορίζει τον ανταγωνισμό. Αποκάλυψε μάλιστα ότι επιχειρήσεις έχουν λάβει προσφορές με αποκλίσεις έως και 40% για αντίστοιχες υπηρεσίες, ενώ παρουσίασε χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου το κόστος διαχείρισης 6.000 τιμολογίων αυξήθηκε από 400 σε 560 ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

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Το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Ειδική μνεία στη συνέντευξη Τύπου έγινε και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής, για το οποίο ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά ποσά για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με την ΑΑΔΕ και τα POS, ενώ τα τιμολόγια διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά.

Όπως, δε, υποστήριξε ο κ. Καπράλος, η υποχρεωτική εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων θα πρέπει να συνοδεύεται από δωρεάν ή οικονομικά προσιτές εφαρμογές, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές επιβαρύνσεις συμμόρφωσης

Ετήσια συνδρομή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 100–400 € / έτος

Χρεώσεις διαβίβασης παραστατικών: Ανάλογα με τον όγκο και τον τύπο των παραστατικών

ERP (αρχική εγκατάσταση ή μεγάλη αναβάθμιση): 1.500–10.000 €

Αναβαθμίσεις ERP / λογισμικού

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του προμηθευτή

POS (αγορά): 90–350 €

POS (μίσθωση): 7–15 € / μήνα

Διασύνδεση POS με ERP / ΦΗΜ: 100–200 €

Τέλος τεχνικής υποστήριξης POS: 4–5 € / μήνα (όπου εφαρμόζεται)

Προμήθειες συναλλαγών POS: 0,8%–3,0%

Προμήθεια IRIS: έως 0,50%

GDPR (βασική συμμόρφωση): 400–1.500 €

Κυβερνοασφάλεια / Backup / Antivirus: Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Barcode scanners / φορητές συσκευές: Ανάλογα με τον εξοπλισμό

Παράδειγμα

Σε πραγματικό εμπορικό τιμοκατάλογο παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που εξετάστηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, η διαβίβαση μιας απόδειξης λιανικής χρεώνεται περίπου 0,004 € ανά παραστατικό, ενώ ενός τιμολογίου χονδρικής περίπου 0,20 € ανά παραστατικό. Δηλαδή, η χρέωση για ένα τιμολόγιο χονδρικής μπορεί να είναι έως και 50 φορές υψηλότερη από εκείνη μιας απόδειξης λιανικής, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου.

Όπως αποκάλυψε, τέλος, ο κ. Καπράλος, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναμένεται να θέσει όλα αυτά τα ζητήματα σε συνάντηση με τα συναρμόδια υπουργεία, υποστηρίζοντας πως «στόχος δεν είναι να ανακοπεί η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εφαρμογής που θα συνδυάζει τη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό και ένα κόστος που θα μπορούν να αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις».