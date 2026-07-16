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    «Εξοικονομώ»:-Καταληκτική-ημερομηνία-για-υποβολή-του-Β’-Πιστοποιητικού-Ενεργειακής-Απόδοσης-η-17η-Ιουλίου
    «Εξοικονομώ»: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

    «Εξοικονομώ»: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Αύριο εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ».

    Με ανακοίνωσή του ειδικότερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία της 17ης Ιουλίου 2026 αφορά αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) στο Πληροφοριακό Σύστημα των Προγραμμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους υπό έκδοση Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ Νέων», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

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    Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες το Β’ ΠΕΑ θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

    Το υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις ανωτέρω προθεσμίες.

    Σημειώνεται ότι τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

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