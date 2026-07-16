Εξοικονομώ: Τι αλλάζει με τις προθεσμίες – Τελική εκταμίευση έως τις 31 Ιουλίου

Η 17η Ιουλίου δεν αποτελεί το τελευταίο ορόσημο για όλους τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», καθώς το τελικό στάδιο της εκταμίευσης παραμένει ανοικτό έως το τέλος του μήνα.

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία της 17ης Ιουλίου, η οποία μέχρι σήμερα παρουσιαζόταν ως το τελικό ορόσημο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Αν και στα τέλη Ιουνίου το ΥΠΕΝ είχε ανακοινώσει ότι η 17η Ιουλίου αποτελεί την οριστική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών, επισημαίνοντας μάλιστα ότι δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση, η σημερινή ανακοίνωση αποσαφηνίζει ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) στο πληροφοριακό σύστημα των προγραμμάτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι για τις αιτήσεις στις οποίες το Β’ ΠΕΑ θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, το αίτημα τελικής εκταμίευσης μπορεί να κατατεθεί έως και τις 31 Ιουλίου 2026, δίνοντας ουσιαστικά ένα πρόσθετο χρονικό περιθώριο για το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.

Γιατί η 17η Ιουλίου δεν είναι τελικά το τελευταίο ορόσημo

Παρότι το ΥΠΕΝ αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο «παράταση», η νέα διατύπωση μεταθέτει το τελικό χρονικό ορόσημο για ένα κρίσιμο τμήμα της διαδικασίας έως το τέλος του μήνα. Η 17η Ιουλίου παραμένει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Β’ ΠΕΑ, ωστόσο δεν αποτελεί πλέον την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες των δικαιούχων.

Με τον τρόπο αυτό, όσοι έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και καταθέσουν εμπρόθεσμα το Β’ ΠΕΑ, αποκτούν ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για να προχωρήσουν στην υποβολή του αιτήματος τελικής εκταμίευσης. Πρόκειται για μια διαφοροποίηση που δεν αλλάζει τυπικά την προθεσμία της 17ης Ιουλίου, μεταβάλλει όμως ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα του τελευταίου σταδίου υλοποίησης των προγραμμάτων.

Ποια προγράμματα αφορά η παράταση

Η παράταση καλύπτει όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και συγκεκριμένα τα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις».

Πρόκειται για δράσεις που χρηματοδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και άλλων αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αναβάθμιση του φωτισμού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών στις επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους λειτουργίας, αλλά και η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων έχουν δρομολογηθεί χιλιάδες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.