ΗΠΑ:-Ήπια-άνοδος-στις-λιανικές-πωλήσεις-με-«βαρίδι»-τα-πρατήρια-βενζίνης

Πιο συγκεκριμένα, η αξία των λιανικών αγορών αυξήθηκε 0,2% τον Ιούνιο, έπειτα από την αναθεωρημένη άνοδο 1% το Μάιο.

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Μικρή άνοδο σημείωσαν τον Ιούνιο οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, με «βαρίδι» τη μείωση στα έσοδα των βενζινάδικων που επισκίασε την ισχυρή άνοδο σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η αξία των λιανικών αγορών αυξήθηκε 0,2% τον Ιούνιο, έπειτα από την αναθεωρημένη άνοδο 1% το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Εξαιρουμένων των πρατηρίων βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Τα έσοδα των πρατηρίων βενζίνης μειώθηκαν κατά 5,3%, στη πιο απότομη πτώση από το 2022, καθώς η μέση εθνική τιμή στην αντλία έπεσε κατά περίπου 50 σεντς ανά γαλόνι τον Ιούνιο. Τα έσοδα των λιανοπωλητών εκτός καταστημάτων σημείωσαν άνοδο 1,9%, τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχεδόν ένα χρόνο, πιθανώς χάρη στην εκδήλωση «Prime Day» της Amazon.com Inc.

Άλλες κατηγορίες όπως τα καταστήματα αθλητικών ειδών και χόμπι και τα καταστήματα ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών, σημείωσαν επίσης άνοδο. Οι δαπάνες στους εμπόρους αυτοκινήτων και ανταλλακτικών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούλιο του 2025. Οι δαπάνες σε εστιατόρια και μπαρ, η μόνη κατηγορία του τομέα των υπηρεσιών στην έκθεση λιανικής, σημείωσαν μικρή άνοδο.

Η έκθεση υποδηλώνει συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα στις καταναλωτικές δαπάνες εν όψει των καλοκαιρινών μηνών. Η φθηνότερη βενζίνη έδωσε στα νοικοκυριά κάποιο περιθώριο για προαιρετικές αγορές τον περασμένο μήνα, ενώ οι προωθητικές ενέργειες σε μεγάλους λιανοπωλητές και το Μουντιάλ ενδέχεται επίσης να συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων.