Η Απασχόληση των Αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου φτάνει το 81%

Σε μια εποχή όπου η ανεύρεση και η διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού συνιστά κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιχειρηματική σκηνή, τα αποτελέσματα της νέας θεσμικής έρευνας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που διεξήχθη από την MRB Hellas, επιβεβαιώνουν τη σημασία του ως γέφυρα μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

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Τα ευρήματα της έρευνας για αποφοίτους των τελευταίων ετών (2023–2025) αποκαλύπτουν ότι το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αγγίζει το 81%. Αυτή η τιμή αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν συγκριθεί με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, όπου ο εθνικός μέσος όρος για τους νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 67%. Αυτή η θετική διαφορά (+14 ποσοστιαίες μονάδες) αναδεικνύει την υψηλή προστιθέμενη αξία και την ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού μοντέλου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Κύρια Ευρήματα της Έρευνας:

Σχέση με το Αντικείμενο Σπουδών: Το 79% των εργαζομένων δηλώνει ότι η θέση εργασίας τους ή οι κύριες αρμοδιότητές τους σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών τους στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μειώνοντας την ετεροαπασχόληση.

Το 79% των εργαζομένων δηλώνει ότι η θέση εργασίας τους ή οι κύριες αρμοδιότητές τους σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών τους στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μειώνοντας την ετεροαπασχόληση. Άμεση Είσοδος στην Αγορά Εργασίας (Time-to-Market): Το 71% των αποφοίτων βρίσκει εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, επιβεβαιώνοντας ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει άμεσα έτοιμα στελέχη στις επιχειρήσεις.

(Time-to-Market): Το 71% των αποφοίτων βρίσκει εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, επιβεβαιώνοντας ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει άμεσα έτοιμα στελέχη στις επιχειρήσεις. Ποιοτική και Μόνιμη Απασχόληση: Το 86% των εργαζομένων αποφοίτων εργάζεται πλήρους απασχόλησης, γεγονός που αποδεικνύει τη μακροχρόνια επένδυση των επιχειρήσεων σε αυτούς.

Το 86% των εργαζομένων αποφοίτων εργάζεται πλήρους απασχόλησης, γεγονός που αποδεικνύει τη μακροχρόνια επένδυση των επιχειρήσεων σε αυτούς. Δείκτες Ικανοποίησης: Περίπου 8 στους 10 (77%) εργαζόμενους αποφοίτους δηλώνουν ικανοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους, γεγονός που συνδέεται με την κατάλληλη προετοιμασία και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι 1 στους 4 αποφοίτους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου κερδίζει πάνω από 1.300€ σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές, ποσό 25% υψηλότερο σε σχέση με τις αμοιβές νέων εργαζομένων ηλικίας 20-34 ετών που ολοκλήρωσαν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία και τα αυστηρά ακαδημαϊκά πρότυπα των συνεργαζόμενων κρατικών Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απασχολησιμότητα των αποφοίτων είναι κρίσιμος δείκτης για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, επηρεάζοντας τη διεθνή τους κατάταξη και τη φήμη τους. Υιοθετώντας αυτήν την κουλτούρα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εισάγει στην Ελλάδα βέλτιστες πρακτικές που προετοιμάζουν τους φοιτητές για μια επιτυχημένη καριέρα σε διεθνές επίπεδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου Alphabet, στον οποίο ανήκει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας της MRB επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε διεθνή ακαδημαϊκά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων μας, που ξεπερνά το 80%, εγγυάται στους φοιτητές μας ότι η επένδυση στις σπουδές τους αποδίδει άμεσα, προσφέροντας τους μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και υποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στους αποφοίτους μας.»

AI-Powered Employability: Η επόμενη φάση των Υπηρεσιών Καριέρας είναι ήδη εδώ

Το σχέδιο ανάπτυξης της απασχολησιμότητας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προχωρά στην επόμενη φάση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την πιο ενεργή ενσωμάτωσή του τμήματος Career, Employability & Alumni στην καθημερινότητα των φοιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο επεκτείνει το δίκτυο κορυφαίων εταιρειών που προσφέρουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, διοργανώνει εξειδικευμένα workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων και συνδέει στενότερα τους φοιτητές του με την αγορά εργασίας από το πρώτο έτος σπουδών.

Παράλληλα, υλοποιεί δύο νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που επαναστατούν το μοντέλο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Με την πλατφόρμα «MitropolitikoCareers», το Μητροπολιτικό Κολλέγιο χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία AI για την έξυπνη και αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση αποφοίτων με τις κατάλληλες θέσεις εργασίας, προσφέροντας στις εταιρείες του δικτύου του άμεση πρόσβαση σε έτοιμα ταλέντα.

Επιπλέον, το νέο Alumni Classter λειτουργεί ως ένας δυναμικός κόμβος που διατηρεί ενεργή την κοινότητα των αποφοίτων του κολλεγίου, μέσω στοχευμένων εκδηλώσεων δικτύωσης και του ετήσιου θεσμού Alumni Awards.