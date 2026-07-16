Η-βρετανική-οικονομία-επέστρεψε-στην-ανάπτυξη-τον-Μάιο

Η οικονομία του Ην. Βασιλείου επέστρεψε σε αναπτυξιακή πορεία τον Μάιο, αφού είχε συρρικνωθεί τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

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Η οικονομία του Ην. Βασιλείου επέστρεψε σε αναπτυξιακή πορεία τον Μάιο, αφού είχε συρρικνωθεί τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,1%, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση της παραγωγής στη βιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη μικρή συρρίκνωση της οικονομίας τον Απρίλιο, όταν η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν άρχισε να επηρεάζει τις επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο τριμήνου, κατά την περίοδο Μαρτίου–Μαΐου, η ONS ανακοίνωσε ότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

«Η οικονομία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά το τρίμηνο έως τον Μάιο, αν και ο ρυθμός της επιβραδύνθηκε ελαφρώς, καθώς τα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών δείχνουν μια πιο υποτονική εικόνα», δήλωσε η Liz McKeown, διευθύντρια οικονομικών στατιστικών της ONS.