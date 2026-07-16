Η ΕΖΑ επενδύει στην αγορά του HoReCa

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) επιταχύνει την στρατηγική ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της, στοχεύοντας σε μια ισχυρότερη παρουσία στην αγορά της εστίασης. Η εταιρεία προχωρά σε νέες συνεργασίες, εισάγει νέες κατηγορίες προϊόντων και εμπορικά σήματα, με στόχο να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο προμηθευτή προϊόντων για τον τομέα HoReCa.

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Το πρώτο βήμα αφορά την αποκλειστική εμπορία και διανομή των προϊόντων ούζου και τσίπουρου της ποτοποιίας Pilavas στην ελληνική αγορά της εστίασης. Η συμφωνία ισχύει αρχικά μόνο για το κανάλι HoReCa και, ανάλογα με την πορεία της, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν την πιθανότητα επέκτασής της. Η Pilavas, μια από τις πιο εξαγωγικές ελληνικές ποτοποιίες, υλοποιεί παράλληλα επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την κατασκευή κέντρου logistics 3.000 τ.μ. και την επέκταση του αποστακτηρίου της στην Αχαΐα. Το 2025, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 5,5 εκατ. ευρώ, με τη λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται γύρω στο 25% των πωλήσεων.

Η ΕΖΑ επενδύει επίσης στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με νέα εμπορικά σήματα. Στην αρχή της χρονιάς ενσωμάτωσε την ισπανική San Miguel, ενώ απέκτησε το εμπορικό σήμα και τη συνταγή της Cretan Kings, η οποία πλέον παράγεται στις εγκαταστάσεις της και διατίθεται τόσο στην εστίαση όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Η επόμενη στρατηγική κίνηση περιλαμβάνει νέες κατηγορίες εκτός μπύρας. Η διοίκηση εξετάζει την είσοδο στα ζεστά ροφήματα, την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα μη αλκοολούχα ποτά και συνεργασίες που θα διευκολύνουν την καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, περιορίζοντας την εποχικότητα που χαρακτηρίζει την αγορά της μπύρας.

Ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης είναι και η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Μετά την επένδυση στην τεχνολογία παραγωγής μπύρας 0,0%, η ΕΖΑ αναζητά νέες συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 65% το 2025 και καταγράφουν αύξηση άνω του 110% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η συνολική αγορά κινείται με ρυθμό περίπου 20%.

Η αναθεώρηση της στρατηγικής αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία. Το 2025 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 25,7 εκατ. ευρώ από 28,7 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία αποχώρησε από την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 49,9%, ενώ οι ζημιές μειώθηκαν κατά 54%.

Φέτος, στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις στην εστίαση αυξάνονται με ρυθμό +15%, ενώ το οργανωμένο λιανεμπόριο καταγράφει επίσης διψήφια ανάπτυξη. Όσον αφορά τα σενάρια για την είσοδο νέου επενδυτή, ο διευθύνων σύμβουλος Νικήτας Ασπιώτης απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε σχετικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι αν υπήρχε τέτοια εξέλιξη, η διοίκηση θα το γνώριζε.