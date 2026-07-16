Η μεγάλη φυγή στη Ρωσία – Οι ολιγάρχες μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό

Αρκετοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και άτομα που είναι στον κύκλο του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Η κίνησή τους αποδίδεται στις ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας της Ρωσίας και τις κρατικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν δημιουργήσει τον φόβο στους κόλπους της ρωσικής ελίτ ότι το κράτος θα μπορούσε να δημεύσει τον πλούτο τους ή ότι ενδέχεται να χάσουν τις περιουσίες τους, αναφέρει το - που επικαλείται εύπορους Ρώσους και άλλα άτομα που γνωρίζουν τις απόψεις αρκετών δισεκατομμυριούχων της χώρας.

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Ο «μπαμπούλας» των κρατικών κατασχέσεων

Οι ανησυχίες περί κατασχέσεων «φούντωσαν» μετά από μία συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στο Κρεμλίνο μεταξύ του Πούτιν και Ρώσων επιχειρηματιών, στην διάρκεια της οποίας ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ φέρεται να πρότεινε στους παρευρισκόμενους να καταβάλουν σημαντική εισφορά στο κράτος, ως αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι επιχειρήσεις τους τη δεκαετία του 1990.

Ο Πούτιν φέρεται να χαιρέτισε την πρόταση αλλά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τους μεγιστάνες να συνεισφέρουν.

Στη βάση των ανησυχιών είναι οι αυξημένες δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που πλέον κινούνται σε μη βιώσιμα επίπεδα, και η προσπάθεια του Πούτιν να αυξήσει τα έσοδα της χώρας διαφυλάσσοντας τις αμυντικές δαπάνες και περικόπτοντας άλλες.

Φυγή δεκάδων δισεκατομμυρίων

Το - υπολογίζει ότι εκτός των επίσημων μεγεθών, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια βγήκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Και όπως τονίζει, πρόκειται για αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Κατά το πρακτορείο, σύμφωνα με άτομα και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών καταχωρίσεων και αρχείων αγοράς ακινήτων, Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι μετέφεραν πρόσφατα επιπλέον περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας τους, εν μέσω ανησυχιών για τον τραπεζικό τομέα που έχουν ενταθεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν τραπεζικά στελέχη εξέφρασαν φόβους σχετικά με το επίπεδο του χρέους τους και προειδοποίησαν ότι οι προοπτικές τους είναι πιο δυσοίωνες απ’ ό,τι αναγνωρίζεται δημόσια.

Πού πάνε

Όπως σημειώνεται, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αλλαγές στα χαρτοφυλάκια ορισμένων εκ των πλουσιότερων Ρώσων προς τα κρυπτονομίσματα, τον χρυσό, τα ακίνητα στο εξωτερικό και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδίως στην περιοχή του Κόλπου. Μάλιστα η τάση αυτή επιταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες.

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας δήλωσε ότι έχει μεταφέρει κεφάλαια στην Κύπρο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επικαλούμενος τον αυξανόμενο κρατικό έλεγχο. Άλλοι επενδύουν στα ΗΑΕ, στην Τουρκία και στη Σαουδική Αραβία, ενώ ένας ακόμη επιχειρηματίας ανέφερε ότι έχει αρχίσει να κατευθύνει επενδύσεις και προς την Αφρική.

Επίσης, η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι έχει καταγράψει νέες αγορές ακινήτων υψηλής αξίας από Ρώσους, οι οποίοι επενδύουν επίσης όλο και περισσότερο σε ακίνητα στην Τουρκία και το Μονακό.

Οι μέθοδοι μεταφοράς πλούτου στο εξωτερικό έχουν εξελιχθεί, καθώς οι Ρώσοι αναζητούν νέους τρόπους να παρακάμψουν τόσο τις δυτικές κυρώσεις όσο και τον έλεγχο του Κρεμλίνου. Η θέση του Ντουμπάι ως κόμβου κρυπτονομισμάτων έχει διευκολύνει τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών.

Παράλληλα, έχουν ανοίξει και άλλες άτυπες οδοί που κερδίζουν διαρκώς έδαφος, με επίκεντρο την Αρμενία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν —τη χώρα προέλευσης του stablecoin A7A5.

Το token δημιουργήθηκε από την A7, μια εταιρεία διασυνοριακών πληρωμών που ανήκει στον Μολδαβό τραπεζίτη και φυγόδικο Ιλάν Σορ και τη ρωσική κρατική τράπεζα Promsvyazbank, η οποία είναι αντιμέτωπη με αυστηρές κυρώσεις.

Οι κίνδυνοι για τους πλούσιους Ρώσους

Σημειώνεται ότι η ρωσική ελίτ «επαναπάτρισε» τον πλούτο της μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων από τις δυτικές χώρες. Τότε οι πλούσιοι Ρώσοι επιχειρηματίες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πίσω στη Ρωσία και να επανακαταχωρίσουν στη χώρα τις εταιρείες τους. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία αρκετών στο εξωτερικό.

Ωστόσο, στη Ρωσία αντιμετώπιζαν διαφορετικούς κινδύνους. Από το 2024, οι αρχές έχουν εντείνει τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ενώ παράλληλα, η επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας από το 2025 περιόρισε τα κέρδη τους και τις ευκαιρίες διατήρησης και αύξησης του πλούτου τους στο εσωτερικό της χώρας.

Πέρυσι οι ρωσικές αρχές πέτυχαν την επιστροφή στο κράτος περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 4 τρισ. ρουβλίων (51,5 δισ. δολαρίων), όπως δήλωσε τον Μάρτιο ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκούτσαν.

Μεταξύ των μεγιστάνων που απώλεσαν περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται ο Βαντίμ Μοσκοβίτς, ιδρυτής της Ros Agro Plc —ενός εκ των μεγαλύτερων αγροτικών ομίλων της Ρωσίας—, ο Κονσταντίν Στρούκοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού της χώρας, και ο Ντμίτρι Καμένσικ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αεροδρομίου Ντομοντέντοβο της Μόσχας.