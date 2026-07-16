Η-allianz-δημιούργησε-δωρεάν-ψηφιακή-πλατφόρμα-για-την-ενίσχυση-της-οικονομικής-παιδείας

Τη νέα διεθνή ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Allianz School For Life, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας, παρουσίασε η Allianz.

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Τη νέα διεθνή ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Allianz School For Life, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας, παρουσίασε η Allianz, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για την οικονομική διαχείριση, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και φιλοδοξεί να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον.

Η δημιουργία της πλατφόρμας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ευρήματα της έκθεσης «Allianz 3am Report 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε σε 10 χώρες με τη συμμετοχή 10.000 ατόμων. Σύμφωνα με την έρευνα, το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική ανησυχία διεθνώς για το 71% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 5% δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομική ασφάλεια και μπορεί να αποταμιεύει και να επενδύει. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τρεις αναφέρει ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης έλλειμμα οικονομικών γνώσεων, καθώς, σύμφωνα με την Allianz Research, μόνο το 18% των συμμετεχόντων διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, ενώ το 26% έχει βασική κατανόηση των σχετικών θεμάτων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Allianz School For Life καλύπτει ζητήματα προσωπικού προϋπολογισμού, αποταμίευσης, επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων και έχει σχεδιαστεί για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, με στόχο να καταστήσει την οικονομική γνώση πιο προσιτή και αξιοποιήσιμη στην καθημερινότητα.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής Marketing, Επικοινωνίας, CRM και CCC της Allianz, Χρήστος Θεοδωρίδης, σημείωσε ότι η εταιρεία θεωρεί τη γνώση βασικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος και υπογράμμισε πως, μέσω του Allianz School For Life, επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ευκαιριών που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.

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