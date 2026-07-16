Η-angelini-pharma-ολοκληρώνει-την-εξαγορά-της-catalyst-pharmaceuticals

Η ιταλική φαρμακευτική εταιρεία αυξάνει την παρουσία της στις ΗΠΑ ενισχύοντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου και των σπάνιων παθήσεων.

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Η Angelini Pharma, διεθνής φαρμακευτική εταιρεία και μέρος της Angelini Industries, ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Catalyst Pharmaceuticals.

Η Catalyst αποτελεί πλέον μέρος της Angelini Pharma, ενσωματώνοντας το χαρτοφυλάκιο και την εμπορική υποδομή της στην τεχνογνωσία και τα προϊόντα της Angelini Pharma στον τομέα της Υγείας του Εγκεφάλου.

Η συναλλαγή προβλέπει τη συμμετοχή κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της Blackstone, η οποία θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ σε προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο, υπό την αίρεση των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η CDP Equity ενέκρινε επένδυση ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση μεριδίου 23,5% στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Angelini Pharma. Η επένδυση, η οποία υποστηρίζεται από την CDP Equity, ενισχύει τη μετεξέλιξη της Angelini Pharma σε παγκόσμιο παράγοντα στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου και των σπάνιων παθήσεων. Παράλληλα, επιταχύνει την επέκτασή της στην αγορά των ΗΠΑ μέσω της εξαγοράς της Catalyst και προωθεί μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενισχύοντας έτσι ολόκληρο τον εθνικό φαρμακευτικό τομέα και προωθώντας την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας απασχόλησης και στην Ιταλία.

Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της BNP Paribas, η οποία ενήργησε ως Αποκλειστικός Διεθνής Συντονιστής και Ανάδοχος του συνολικού πακέτου χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, έως την ολοκλήρωση της εισφοράς ιδίων κεφαλαίων (bridge-to-equity financing), για λογαριασμό της Angelini Pharma.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Angelini Pharma σε σχέση με τη συμμετοχή της Blackstone και της CDP Equity.

Αυτή η εξαγορά σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στο συνεχιζόμενο ταξίδι μετασχηματισμού που η Angelini Industries – μια εταιρεία με ιστορία άνω των 100 ετών – ακολουθεί με σαφές στρατηγικό όραμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και εδραιώνει την παρουσία της Angelini Pharma στις ΗΠΑ ως μέρος μιας ισορροπημένης στρατηγικής ανάπτυξης, η οποία θα συνεχίσει να θεωρεί την Ιταλία ως στρατηγικό κόμβο αναφοράς για την παραγωγή και την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνων Σύμβουλος της Angelini Pharma, δήλωσε: « Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η Angelini Pharma κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να γίνει παγκόσμιος παίκτης, καθοδηγούμενη όλο και περισσότερο από την επιστήμη και από ένα όραμα με επίκεντρο τον ασθενή, με αυξανόμενη εστίαση στην υγεία του εγκεφάλου και τις σπάνιες παθήσεις. Η επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία της Catalyst σε σπάνιες νευρολογικές παθήσεις, μας επιτρέπει να αποκτήσουμε την κλίμακα που απαιτείται για τη δημιουργία μιας θεραπευτικής πλατφόρμας επόμενης γενιάς στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου και των σπάνιων παθήσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις βασικές μας δραστηριότητες στην Ευρώπη, όπου η βιομηχανική μας παρουσία στην Ιταλία παραμένει στρατηγικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. Θέλω να καλωσορίσω θερμά τον Rich και ολόκληρη την ομάδα της Catalyst που εντάσσεται στην Angelini Pharma: Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μαζί κάτι φιλόδοξο και προσβλέπω στη στενή μας συνεργασία ώστε να διαμορφώσουμε το μέλλον, με τη φροντίδα των ασθενών να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του οράματός μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Blackstone και την CDP Equity για την εμπιστοσύνη τους και για την πολύτιμη συμβολή τους ως εταίροι σε αυτήν τη φάση μετεξέλιξης του Ομίλου».

Ο Rich Daly, President, Global Rare Disease Business Unit Angelini Pharma, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να γίνουμε μέρος της μακροχρόνιας και ισχυρής παρακαταθήκης της Angelini Pharma. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για όλους τους βασικούς μας ενδιαφερόμενους φορείς – και ιδιαίτερα για τους ασθενείς που ζουν με σπάνιες παθήσεις, τους φροντιστές τους και τους εργαζομένους μας – καθώς δημιουργούμε έναν ισχυρό οργανισμό με παγκόσμιο αποτύπωμα, με σκοπό να συνεχίσουμε να προσφέρουμε νέες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς παγκοσμίως. Ως η νεοσύστατη Παγκόσμια Μονάδα Σπάνιων Παθήσεων (Global Rare Disease Business Unit) της Angelini Pharma, ανυπομονούμε για αυτή τη συνεργασία ώστε να φέρουμε ουσιαστική διαφορά».

Ο Fabio Barchiesi, Διευθύνων Σύμβουλος της CDP Equity, δήλωσε: «Η επένδυση αυτήαποτελεί απτό παράδειγμα του ρόλου που επιδιώκει να διαδραματίσει η CDP Equity στη στήριξη του οικονομικού οικοσυστήματος της χώρας. Η επένδυσή μας στοχεύει σε έναν τομέα που αντιπροσωπεύει την ιταλική αριστεία με ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και υποστηρίζει έναν εθνικό πρωταθλητή στο ταξίδι του από έναν κατά κύριο λόγο ιταλικό και ευρωπαϊκό φορέα σε έναν παίκτη παγκόσμιας εμβέλειας. Η συναλλαγή αυτή είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε την καινοτομία και τη διεθνή επέκταση των κορυφαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ιταλίας. Αυτοί οι στόχοι, μάλιστα, έχουν αναγνωριστεί στο Στρατηγικό Σχέδιο της CDP Equity ως βασικοί παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την οικονομική ασφάλεια του παραγωγικού μας τομέα ».

Ο Andrea Valeri, Πρόεδρος της Blackstone Italy, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Ιταλίας σε αυτήν τη μετασχηματιστική εξαγορά, αξιοποιώντας την παγκόσμια παρουσία της Blackstone και τη μεγάλη τεχνογνωσία τηςστον κλάδο των βιοεπιστημών», και ο Craig Shepherd, Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone Life Sciences, πρόσθεσε: «Η Blackstone διαβλέπει σημαντικές ευκαιρίες για την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων μεγάλης κλίμακας σε βιοφαρμακευτικές εταιρείες και είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Angelini Pharma».