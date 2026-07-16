Η-efood-περνά-στην-ssw-partners-μετά-το-deal-της-delivery-hero-με-την-uber

Η SSW Partners θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε 14 αγορές, εκεί όπου οι δραστηριότητες της Delivery Hero συνέπιπταν με αυτές της Uber Eats για περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

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Στον έλεγχο της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας SSW Partners θα περάσει η efood στα πλαίσια του mega deal εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber ύψους 14,8 δισ. δολαρίων.

Ειδικότερα, η SSW Partners θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε 14 αγορές, εκεί όπου οι δραστηριότητες της Delivery Hero συνέπιπταν με αυτές της Uber Eats για περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η Delivery Hero, μεταξύ αυτών των αγορών βρίσκεται και η Ελλάδα μέσω του efood. Ακόμη περιλαμβάνονται, η foodora σε Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία και Σουηδία, η foody στην Κύπρο, η Glovo σε Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ισπανία, η PedidosYa σε Χιλή και Εκουαδόρ και η Yemeksepeti στην Τουρκία. Οι αγορές αυτές παρήγαγαν συνολική ακαθάριστη αξία συναλλαγών (GMV) 11 δισ. ευρώ το 2025.

Διευκρινίζεται, ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό την ίδια τεχνολογική και επιχειρησιακή υποδομή που χρησιμοποιούν και σήμερα, ήτοι την ίδια πλατφόρμα, τα ίδια συστήματα logistics και τις δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων πίσω από τα εμπορικά τους σήματα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι οι τοπικές ομάδες θα διατηρήσουν την ευελιξία και τη γνώση των επιμέρους αγορών που τις καθιστούν ανταγωνιστικές, υποστηριζόμενες παράλληλα από κοινή τεχνολογία κορυφαίου επιπέδου.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που αποκτούμε αυτές τις επιχειρήσεις που κατέχουν ηγετικές θέσεις στις χώρες τους. Θα υποστηρίξουμε τη διοίκησή τους ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, να επενδύουν στους ανθρώπους τους και να παρέχουν τις εξαιρετικές τους υπηρεσίες στους πελάτες. Παράλληλα, θα ηγηθούμε της διαδικασίας για την εύρεση των κατάλληλων μακροπρόθεσμων ιδιοκτητών υπό τους οποίους θα συνεχίσουν ευημερούν», δήλωσαν οι Τζος Στάινερ και Αντόνιο Βάις της SSW Partners.