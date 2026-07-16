Η-eli-lilly-εξαγοράζει-εταιρεία-παραγωγής-ψυχεδελικών-φαρμάκων-για-2,8-δισ.-δολάρια

Η Eli Lilly είχε ήδη δηλώσει ότι θα δαπανήσει ενδεχομένως έως και 25 δισ. δολάρια για οκτώ εξαγορές φέτος.

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Την εταιρεία παραγωγής ψυχεδελικών φαρμάκων AtaiBeckley θα αποκτήσει η Eli Lilly έναντι 2,8 δισ. δολαρίων ως αρχικό ποσό, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για χρήση διαφορετικών εκδοχών αυτών των φαρμάκων ως θεραπεία θέματα ψυχικής υγείας.

Η συναλλαγή θα παρέχει στην Eli Lilly πρόσβαση στο πειραματικό φάρμακο της AtaiBeckley με βάση το DMT που βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές φάσης 3 για τη θεραπεία της ανθεκτικής κατάθλιψης. Επιπλέον, η AtaiBeckley αναπτύσσει και διάφορα άλλα ψυχεδελικά φάρμακα για ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου ενός που σχετίζεται με το MDMA (γνωστό και ως ecstasy).

Το κύριο φάρμακό της, BPL-003, σχετίζεται με την διμεθυλτρυπταμίνη (DMT). Το εν λόγω ρινικό σπρέι, χορηγείται σε κλινική όπου οι ασθενείς παρακολουθούνται για περίπου δύο ώρες. Τα πρώτα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής Φάσης 3 αναμένονται το 2029.

Η τιμή εξαγοράς 6,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά ήτοι περίπου 2,8 δισ. δολάρια, είναι 26% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της AtaiBeckley την Τετάρτη στα 5,36 δολάρια ανά μετοχή. Η Eli Lilly θα μπορούσε να καταβάλει επιπλέον έως και 2,5 δολάρια ανά μετοχή ή 1 δισ. δολάρια συνολικά, εάν τα φάρμακα της εταιρείας πετύχουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς και κανονιστικούς στόχους.

Η εξαγορά επισημαίνει τη δυναμική που παρατηρείται στον τομέα των ψυχεδελικών ουσιών. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη θεραπειών με βάση ψυχεδελικά για ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και της διαταραχής μετατραυματικού στρες.

Πρόκειται επίσης για την τελευταία κίνηση εξαγοράς της Eli Lilly η οποία τον τελευταίο καιρό πραγματοποιεί εκτεταμένες δαπάνες. Πριν ανακοινώσει την απόφασή της να αποκτήσει την AtaiBeckley, η Eli Lilly είχε ήδη δηλώσει ότι θα δαπανήσει ενδεχομένως έως και 25 δισ. δολάρια για οκτώ εξαγορές φέτος.