Η-microsoft-διευρύνει-τον-περιφερειακό-ρόλο-της-Ελλάδας-στη-Νότια-Ευρώπη

Η επέκταση του πεδίου ευθύνης της Microsoft Ελλάδας έρχεται ως φυσικό επόμενο βήμα μιας πορείας ταχείας ανάπτυξης.

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Η Microsoft ανακοινώνει σήμερα μια σημαντική εξέλιξη στη δομή των δραστηριοτήτων της στη Νότια Ευρώπη: το cluster Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη και για την περιοχή της Αδριατικής, δημιουργώντας ένα ενιαίο, διευρυμένο cluster εννέα επιπλέον αγορών μεταξύ των οποίων η Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Σλοβενία και Αλβανία και αναδεικνύοντας τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας.

Μια αναγνώριση πορείας & εμπιστοσύνης

Η επέκταση του πεδίου ευθύνης της Microsoft Ελλάδας έρχεται ως φυσικό επόμενο βήμα μιας πορείας ταχείας ανάπτυξης: από το όραμα και την υλοποίηση του πρώτου Data Center Region της Microsoft στη χώρα έως τη διεύρυνση της συμβολής της εταιρείας στην ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία σε εθνικό επίπεδο. Αντανακλά τη σταθερή πορεία ανάπτυξης που έχει χτίσει η Microsoft Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και της αναγνωρίζει διευρυμένο ρόλο στη διαμόρφωση της περιφερειακής στρατηγικής της εταιρείας.

Η Γενική Διευθύντρια της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας & Αδριατικής, Γιάννα Ανδρονοπούλου, δήλωσε: «Η εξέλιξη αυτή είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ομάδα μας και στην πορεία που έχει χτίσει η Microsoft στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η χώρα μας δεν συμμετέχει απλώς στον ευρωπαϊκό διάλογο για το cloud, το AI, τις δεξιότητες και την καινοτομία· αποκτά πλέον πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωσή του για μια ευρύτερη περιοχή. Για εμάς, αυτή η νέα ευθύνη είναι ταυτόχρονα αναγνώριση και δέσμευση: να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

Νέα δυναμική για μια ευρύτερη περιοχή

Το νέο, διευρυμένο cluster φέρνει κοντά αγορές με κοινά χαρακτηριστικά, παρόμοιες προκλήσεις στην αξιοποίηση του cloud, του AI και των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Δημιουργεί προϋποθέσεις για ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας, μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία, περισσότερες ευκαιρίες για το οικοσύστημα συνεργατών της Microsoft και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη.

Για τη Microsoft Ελλάδας συγκεκριμένα, η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη θέση της χώρας ως σημείου αναφοράς στη Νότια Ευρώπη — ενός κόμβου γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται και ωριμάζουν συνεργασίες σε τεχνολογίες αιχμής, από το cloud, το AI και το Cybersecurity έως τις ψηφιακές δεξιότητες. Η επένδυση του Data Center Region, σε συνδυασμό με τον διευρυμένο περιφερειακό ρόλο που αναλαμβάνει πλέον η ελληνική ομάδα, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Microsoft απέναντι στην ελληνική αγορά, τους πελάτες, τους συνεργάτες και το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας.