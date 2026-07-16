Ισραηλινό σχέδιο επιρροής ψηφοφόρων του Τραμπ, αποκαλύπτει το περιοδικό Time – Η οργισμένη αντίδραση του Βανς

Στην αποκάλυψη ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πλήρωνε 1,5 εκατ. δολάρια τον μήνα την εταιρεία του πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για ψηφιακή καμπάνια υπέρ του Ισραήλ, με στόχο κυρίως τη νεότερη γενιά των συντηρητικών του κινήματος MAGA, προχώρησε το περιοδικό Time.

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Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι, αντί για θετικές αντιδράσεις, σημαντικό τμήμα του κινήματος MAGA εξαπέλυε έντονη κριτική κατά του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού, πίσω από τη συντονισμένη αυτή εκστρατεία φέρεται να βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Μπραντ Πάρσκαλ, ο οποίος είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής από το Ισραήλ, την υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας με στόχο τη διατήρηση της υποστήριξης των Αμερικανών συντηρητικών προς το εβραϊκό κράτος.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Time, τον Σεπτέμβριο του 2025 η παγκόσμια διαφημιστική εταιρεία Havas ανέθεσε στην εταιρεία Clock Tower X, συμφερόντων του Πάρσκαλ, την υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας για λογαριασμό του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. Η συμφωνία προέβλεπε την παραγωγή τουλάχιστον 100 πρωτότυπων ψηφιακών αναρτήσεων κάθε μήνα, με το 80% να απευθύνεται στη γενιά Gen Z μέσω TikTok, Instagram, YouTube και podcasts, ενώ ο Πάρσκαλ δεσμευόταν να εξασφαλίζει περισσότερες από 50 εκατομμύρια ψηφιακές προβολές μηνιαίως. Το κόστος της σύμβασης ανερχόταν σε 1,5 εκατομμύριο δολάρια τον μήνα.

A senior US official linked Brad Parscale, US President Donald Trump’s former campaign manager, to a social media campaign denouncing the US-Iran ceasefire.@JamesGenn reportshttps://t.co/p4sw3hvXO0 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 14, 2026

Στόχος οι νέοι συντηρητικοί

Επισήμως, η καμπάνια παρουσιαζόταν ως προσπάθεια αντιμετώπισης της αυξανόμενης αντισημιτικής ρητορικής στο διαδίκτυο. Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το περιοδικό, υπήρχε και ένας δεύτερος στρατηγικός στόχος: να αποτραπεί η απομάκρυνση των νεότερων συντηρητικών ψηφοφόρων από το Ισραήλ.

Ο Πάρσκαλ φέρεται να παρουσίασε τον εαυτό του ως το πρόσωπο που γνώριζε καλύτερα τόσο τον ψηφιακό κόσμο όσο και το πολιτικό οικοσύστημα που δημιούργησε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να επηρεάσει αποτελεσματικά το κοινό του κινήματος MAGA.

Ισχυρισμοί για συντονισμό influencers

Το δημοσίευμα επικαλείται τρεις πηγές που περιγράφουν μια οργανωμένη επιχείρηση επιρροής μέσω εταιρειών που συνδέονται με τον Πάρσκαλ, όπως οι Campaign Nucleus και Influenceable.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συντηρητικοί influencers λάμβαναν μέσω ιδιωτικών ομάδων συνομιλίας προτεινόμενα κείμενα και συντονισμένες οδηγίες για αναρτήσεις σε πλατφόρμες όπως το Χ (πρώην Twitter), το Instagram και το TikTok, ενώ η αμοιβή τους εξαρτιόταν από την απήχηση και τις αλληλεπιδράσεις που συγκέντρωναν οι δημοσιεύσεις τους.

Το Time αναφέρει ακόμη ότι ορισμένες από τις ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας είχαν σχεδιαστεί όχι τόσο για ανθρώπους αναγνώστες όσο για να επηρεάζουν τα αποτελέσματα που παράγουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini, σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η διάψευση του Πάρσκαλ

Ο ίδιος ο Μπραντ Πάρσκαλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι υπονόμευσε τον Ντόναλντ Τραμπ ή ότι συντόνισε εκστρατεία κατά της πολιτικής του.

«Δεν χρηματοδότησα, δεν οργάνωσα και δεν συμμετείχα ποτέ σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του προέδρου Τραμπ», δήλωσε στο περιοδικό, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς τις κατηγορίες ότι εργάστηκε για την παράταση του πολέμου με το Ιράν ή για τη διαμόρφωση αρνητικού κλίματος απέναντι στην πρόταση εκεχειρίας. Παράλληλα υποστήριξε ότι κανένα ποσό από τη σύμβαση με το Ισραήλ δεν χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή influencers.

Προβληματισμός σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Παρά τις προσπάθειες της καμπάνιας, το Time αναφέρει ότι τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στην ισραηλινή κυβέρνηση εκφράζεται δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματά της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να ανησυχούν ότι η εκστρατεία επιρροής συνέβαλε στη διάδοση επιχειρημάτων που υπονόμευαν τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται απογοητευμένοι επειδή, παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν, η υποστήριξη προς το Ισραήλ στους κόλπους της αμερικανικής Δεξιάς συνέχισε να υποχωρεί.

Το περιοδικό επισημαίνει, τέλος, ότι οι επιχειρήσεις ψηφιακής επιρροής από ξένες κυβερνήσεις αποτελούν πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στη σύγχρονη γεωπολιτική, ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεχωρίζει επειδή στόχος της φέρεται να ήταν όχι το ευρύ αμερικανικό κοινό, αλλά η ίδια η πολιτική βάση του προέδρου των ΗΠΑ.

Η αντίδραση του Βανς στο δημοσίευμα

Σφοδρή επίθεση κατά κύκλων της ισραηλινής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Τζέι Ντι Βανς, κατηγορώντας τους ότι χρηματοδότησαν εκστρατεία επιρροής με στόχο να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του Time.

«Υπήρξε αυτό το άρθρο του Time. Αναφέρει μια σειρά από ανθρώπους που πληρώνονταν από έναν πρώην συνεργάτη της εκστρατείας του Τραμπ, ο οποίος με τη σειρά του πληρωνόταν από ορισμένα στοιχεία της ισραηλινής κυβέρνησης. Οι άνθρωποι αυτοί μου επιτίθενται με μανία επειδή προσπαθούσα να πετύχω τον διαπραγματευτικό στόχο που είχε θέσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «μια πολύ διακριτική αλλά εξαιρετικά καλά χρηματοδοτούμενη εκστρατεία με στόχο να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς επιθέσεις μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω διαρροών προς δημοσιογράφους. «Με κατηγορούσαν διαρκώς ότι δεν έπρεπε να διαπραγματευόμαστε με το Ιράν και ότι έπρεπε να συνεχίσουμε επ’ αόριστον τη στρατιωτική εκστρατεία», ανέφερε.

Ακόμη, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ενεργεί υπό την επιρροή ξένων κυβερνήσεων ή προσώπων όπως ο δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον. «Έχουν πει ότι επηρεάζομαι από το Κατάρ, από ξένες κυβερνήσεις ή ότι παίρνω εντολές από τον Τάκερ Κάρλσον. Κυκλοφορούν απίστευτες ανοησίες», σχολίασε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι η άσκηση επιρροής από ξένα κράτη αποτελεί συνηθισμένη πρακτική. «Οι ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν συνεχώς να επηρεάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάνει το Ισραήλ, το κάνουν και άλλες χώρες. Αυτό που με ενοχλεί είναι όταν η αμερικανική ηγεσία επιτρέπει αυτή η επιρροή να επηρεάζει την κρίση της και όσα υποστηρίζει», τόνισε.

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του Time, πρόσθεσε ότι εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε πως υπήρχε ξένη χρηματοδότηση με στόχο να υπονομευθεί η συμφωνία που ο ίδιος προωθούσε. «Η απάντησή μου είναι: “Άντε στο διάολο”. Θα κάνω αυτό που πρέπει για τον αμερικανικό λαό. Εκπροσωπώ πρώτα τους Αμερικανούς», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι στο Ισραήλ προσπαθούν να κρατήσουν τον πόλεμο ζωντανό»

Ο Βανς προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του ισραηλινού κρατικού μηχανισμού που επιχειρούν να διαμορφώσουν την αμερικανική κοινή γνώμη ώστε να συνεχιστεί ο πόλεμος.

«Γνωρίζουμε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ισραηλινό σύστημα που χειραγωγούν και προσπαθούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη για να συνεχιστεί ο πόλεμος επ’ αόριστον», υποστήριξε.

Ερωτηθείς εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς την επιρροή του Ισραήλ, ο Βανς διαφώνησε. Όπως είπε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή, πιστεύει ακράδαντα ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση με την οποία ο ίδιος συμφωνεί.

Ακόμη και όταν ο Ρόγκαν τον πίεσε να απαντήσει εάν η πολεμική επιχείρηση θα είχε διαρκέσει τόσο πολύ χωρίς την ισραηλινή επιρροή, ο Βανς διατήρησε την ίδια θέση, απορρίπτοντας ότι οι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης καθορίστηκαν από το Ισραήλ.