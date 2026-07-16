Κανείς-δεν-κοίταζε-στα-παπούτσια:-Το-κύκλωμα-των-διαμαντιών-που-σόκαρε-το-Βιετνάμ

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίας διαμαντιών των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι αρχές του Βιετνάμ, με την αστυνομία να περιγράφει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να εισήγαγε παράνομα πολύτιμους λίθους στη χώρα, κρύβοντάς τους μέσα σε βαλίτσες, παπούτσια και ρούχα.

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Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίας διαμαντιών των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι αρχές του Βιετνάμ, με την αστυνομία να περιγράφει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να εισήγαγε παράνομα πολύτιμους λίθους στη χώρα, κρύβοντάς τους μέσα σε βαλίτσες, παπούτσια και ρούχα.

Σύμφωνα με τις έρευνες, το κύκλωμα φέρεται να καθοδηγούνταν από Ινδό υπήκοο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 31 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο κατάφερε να περάσει παράνομα στο Βιετνάμ περισσότερα από 30.000 διαμάντια, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 1,5 τρισ. ντονγκ (περίπου 57,1 εκατ. δολάρια).

Διαμάντια σε τιμές… ευκαιρίας

Οι πολύτιμοι λίθοι πωλούνταν στη βιετναμέζικη αγορά σε τιμές έως και 33% χαμηλότερες από τις επικρατούσες, γεγονός που τους καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστικούς για αγοραστές και εμπόρους.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών του κυκλώματος γινόταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ οι οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνταν με έναν πρωτότυπο τρόπο: χρησιμοποιούσαν ως κωδικό τα σειριακά νούμερα χαρτονομισμάτων του ενός δολαρίου, ώστε να επιβεβαιώνουν τις πληρωμές χωρίς να αφήνουν εύκολα ίχνη.

Στο στόχαστρο κορυφαία εταιρεία κοσμημάτων

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και στον επιχειρηματικό κόσμο του Βιετνάμ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Phu Nhuan Jewelry (PNJ), η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία κοσμημάτων της χώρας, μετά τη σύλληψη του πρώην επικεφαλής της θυγατρικής της που ήταν αρμόδια για την πιστοποίηση πολύτιμων λίθων.

Η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει πάνω από 35% της αξίας της, ενώ η PNJ διευκρίνισε ότι οι κατηγορίες αφορούν αποκλειστικά τον πρώην διευθυντή του εργαστηρίου πιστοποίησης (PNJ-Lab) και όχι την ίδια την εταιρεία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι κανένα από τα παράνομα διαμάντια δεν διατέθηκε μέσω του επίσημου δικτύου καταστημάτων της.

Νέα δίκη για δεύτερο κύκλωμα

Η υπόθεση δεν είναι η μοναδική που απασχολεί τις βιετναμέζικες αρχές. Αργότερα μέσα στον μήνα αναμένεται να ξεκινήσει στο Χο Τσι Μινχ η δίκη ενός δεύτερου κυκλώματος λαθρεμπορίας διαμαντιών, στο οποίο φέρεται επίσης να πρωταγωνιστεί Ινδός υπήκοος.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati κατηγορείται ότι εισήγαγε σχεδόν 1.500 διαμάντια σε πέντε διαφορετικά ταξίδια, χωρίς να τα δηλώσει στις τελωνειακές αρχές. Συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ταν Σον Νιατ, όταν οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 715 κρυμμένα διαμάντια, αξίας περίπου 6,8 δισ. ντονγκ.

Οι δύο υποθέσεις αυξάνουν την πίεση προς τις αρμόδιες αρχές και τη βιομηχανία κοσμημάτων του Βιετνάμ για αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές, την πιστοποίηση και την προέλευση των διαμαντιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων, το Βιετνάμ εισήγαγε διαμάντια αξίας άνω των 121 εκατ. δολαρίων μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την Ινδία να παραμένει ο κυρίαρχος προμηθευτής της χώρας.