Κρεμλίνο:-Οι-δυσκολίες-της-ρωσικής-οικονομίας-«δεν-είναι-κρίσιμες»

Το Κρεμλίνο δεν θεωρεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία ως κρίσιμες και πιστεύει ότι η συνολική κατάσταση παραμένει σταθερή, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι δυσκολίες που περνάει η οικονομία μας είναι γνωστές σε όλους. Αυτές οι δυσκολίες δεν είναι κρίσιμης φύσης», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

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«Η κυβέρνηση και ο πρόεδρος τα συζητούν τακτικά και κατανοούν τι πρέπει να γίνει για να ρυθμιστεί και να βελτιωθεί η κατάσταση. Η μακροοικονομική σταθερότητα διατηρείται πλήρως», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Πεσκόφ ήρθαν μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μηνιαίας επιχειρηματικής έρευνας από την κεντρική τράπεζα την Τετάρτη, τα οποία δείχνουν μια απότομη επιδείνωση του εταιρικού κλίματος.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος (BCI) της κεντρικής τράπεζας μειώθηκε κατά 4,5 μονάδες τον Ιούλιο στο -3,6, το χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα του 2022. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες των εταιρειών για τις τιμές αυξήθηκαν σημαντικά μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες πτώσης.

Ο Γεβγκένι Κόγκαν, επενδυτικός τραπεζίτης και καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών της Μόσχας, σημείωσε ότι από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία το 2002, υπήρξαν μόνο πέντε μήνες που ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας είχε επιδεινωθεί ταχύτερα. Είπε ότι η μετακίνηση του δείκτη σε αρνητικό έδαφος έχει ιστορικά συνδεθεί με οικονομικές κρίσεις.

Έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμός

Ο Κόγκαν δήλωσε επίσης ότι οι αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό υποδεικνύουν μια απότομη αύξηση του κόστους, εν μέσω ελλείψεων καυσίμων που προκύπτουν από την εντατικοποίηση των ουκρανικών απεργιών εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

«Ως αποτέλεσμα, η κρίση καυσίμων θα μπορούσε τόσο να επιταχύνει την αύξηση των τιμών όσο και να ωθήσει την οικονομία σε ύφεση. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται στασιμοπληθωρισμός», έγραψε ο Κόγκαν στο κανάλι του στο Telegram.

«Εάν το επιτόκιο αυξηθεί για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, θα μπορούσε να αποτελειώσει την οικονομία. Εάν το επιτόκιο μειωθεί για να στηριχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, η αύξηση των τιμών θα επιταχυνθεί περαιτέρω και θα γίνει ολοένα και πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Κάτι θα πρέπει να θυσιαστεί», είπε.

- Reuters