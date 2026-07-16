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    Μηταράκης:-Εξαρχής-είχα-πλήρη-εμπιστοσύνη-στη-Δικαιοσύνη-και-στην-Ευρωπαϊκή-Εισαγγελία
    Μηταράκης: Εξαρχής είχα πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

    Μηταράκης: Εξαρχής είχα πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νότης Μηταράκης

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    Όπως τονίζει ο βουλευτής: «Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου».

    Και καταλήγει λέγοντας: «Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».

    - sofokleous10.gr

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