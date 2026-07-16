Μητσοτάκης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν – Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;

Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε την Πέμπτη από το ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Δέκα τρεις υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Έντιμοι πολιτικοί επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν ”κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;» διερωτάται ο κ. Μητσοτάκης.

«(Η υπόθεση) αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Σε ό,τι αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. «Είναι πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027» δήλωσε. «Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Όλη η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο ΚΥΣΟΙΠ:

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα.

Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το δεύτερο θέμα αφορά συνολικά την πρόοδο των υποδομών δικτύων της χώρας έως το 2030.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, συζητούμε ουσιαστικά για τους πόρους που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από τις Βρυξέλλες για τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την υπό διαπραγμάτευση συζήτηση, οι θέσεις της πατρίδας μας είναι γνωστές. Όχι μόνο εμείς αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν στη διατήρηση των κονδυλίων της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όμως υποστηρίζουμε να υπάρχει μία μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών, της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια οι συναρμόδιοι Υπουργοί θα παρουσιάσουν την καινούργια αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να αντιληφθούν όλοι πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει. Και αυτό, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση – πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαστε, προφανώς, σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε κι εμείς τις δικές μας συμμαχίες έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ο Αντιπρόεδρος έχει τον συντονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία, προφανώς, έχει έναν «βαρύ» διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθ’ οδόν για το Δουβλίνο, για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του ΠΔΠ με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές.

Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι δυνητικοί πόροι του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισ. ευρώ. Ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους.

Επομένως, εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο. Προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία, τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού.

Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία, το β’ εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.

Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Όσον αφορά τα δίκτυα, εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών. Στους μεν οδικούς άξονες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο, επιτέλους, τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία.

Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι Κρητικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο. Σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.

Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης μετά τον «Daniel», για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη.

Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των ΥΚΩ ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας.

Και βέβαια, πολλά ακόμα έργα. Το έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια, πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά τη σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 Υπουργοί και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι εννέα, σήμερα που μιλάμε, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημμελήματα.

Θα ήθελα να κάνω μία ειδική μνεία, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό Συμβούλιο, στους τρεις Υπουργούς από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί «κυβέρνηση υποδίκων».



Και αναρωτιέμαι: άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε τη βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

- sofokleous10.gr

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