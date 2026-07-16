Νέες-προκλήσεις-από-Άγκυρα:-«Ο-τουρκικός-στρατός-είναι-εγγύηση-ειρήνης-στην-Κύπρο»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στην Άγκυρα το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, στο οποίο οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου την τουρκική εισβολή του 1974, ζητούν σεβασμό της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλούν την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

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Απαντώντας στο ψήφισμα, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε τις αναφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «αβάσιμες, παράλογες και αισχρές», απορρίπτοντας τις επικρίσεις κατά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους, παράλογους και αισχρούς ισχυρισμούς που στρέφονται κατά των ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφορικά με την Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974, η οποία έσωσε τον τουρκοκυπριακό λαό από την εξόντωση μετά τις συστηματικές επιθέσεις, τις σφαγές και τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς που υπέστη στο νησί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι το ψήφισμα «αγνοεί τις σφαγές, τους ομαδικούς τάφους και τα χρόνια απάνθρωπων επιθέσεων κατά των Τουρκοκυπρίων» και αποτελεί, όπως αναφέρει, «σαφή ένδειξη της απώλειας λογικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της μονομερούς προσέγγισής του που βασίζεται στην ελληνοκυπριακή προπαγάνδα».

Rum terör örgütü EOKA ve destekçilerinin, Kıbrıs Türkü’ne yönelik barbarca ve vahşice katliamlarını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız! Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için sistematik bir şekilde çocuk, kadın, yaşlı demeden adayı kana bulayan Rum teröristler, adlarını… pic.twitter.com/q3P56KVjlV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2026

Σύμφωνα με το τουρκικό TRT Haber, η Άγκυρα κάνει ειδική αναφορά στην περίοδο μετά το 1963, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση ΕΟΚΑ, «με στόχο την Ένωση (Enosis), κατέστρεψε 103 τουρκικά χωριά, εκτόπισε περίπου 30.000 Τουρκοκύπριους και δολοφόνησε αθώες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «τραγικωμικό» το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, «όσοι αγνόησαν τις σφαγές που διαπράχθηκαν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου τα αιματηρά Χριστούγεννα, στην Αϊβασίλ, στη Μουράταγα, στα Σαντάλλαρα και στα Άσσια, επιχειρούν σήμερα να κατηγορήσουν τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, «ενήργησε στο πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση του 1974 «έβαλε τέλος στις επιθέσεις κατά της ύπαρξης και της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων, τους έσωσε από την εξόντωση και εγκαθίδρυσε την ειρήνη και την ασφάλεια στο νησί».

Καταλήγοντας, το υπουργείο τονίζει ότι «η παρουσία του Τούρκου στρατιώτη στο νησί αποτελεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας», διαμηνύοντας ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να διασφαλίζει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και του τουρκοκυπριακού λαού» και ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι «πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε κάθε εχθρική στάση που στρέφεται κατά της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων».

- sofokleous10.gr

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