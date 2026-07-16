Νότια-Κορέα:-Πρώτη-αύξηση-επιτοκίων-μετά-από-3,5-χρόνια

Για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2023, η Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Κορέας προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, επιχειρώντας να ανακόψει τις πληθωριστικές πιέσεις που εξακολουθούν να εντείνονται στην οικονομία.

Η Τράπεζα της Κορέας (Bank of Korea – BOK) αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,75%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών.

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Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο

Η απόφαση ελήφθη καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Στην ανακοίνωσή της, η BOK εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα διατηρηθούν «για σημαντικό χρονικό διάστημα», καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας περνά σταδιακά στο σύνολο της οικονομίας.

Τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,2%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Παράλληλα, η τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το 2026, εκτιμώντας ότι:

ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,7%,

ενώ ο δομικός πληθωρισμός θα κινηθεί υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2,4%.

Σύμφωνα με την BOK, σημαντικές πηγές αβεβαιότητας εξακολουθούν να αποτελούν η ισοτιμία του γουόν, ο ρυθμός ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης και οι αυξανόμενες μισθολογικές πιέσεις.

Οι μισθοί και το ασθενές γουόν αυξάνουν την πίεση

Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι τα μεγάλα μπόνους που κατέβαλαν πρόσφατα μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε γενικευμένες αυξήσεις μισθών, ενισχύοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Ταυτόχρονα, η οικονομία έχει επηρεαστεί από τη σημαντική αποδυνάμωση του νοτιοκορεατικού γουόν, το οποίο στις αρχές Ιουνίου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών έναντι του δολαρίου.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, το νόμισμα έχει ανακάμψει, εξέλιξη που η διοίκηση της κεντρικής τράπεζας αποδίδει και στο μεγάλο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η αύξηση των επιτοκίων θεωρείται επίσης ότι ενισχύει το νόμισμα, καθώς προσελκύει ξένα κεφάλαια.

Ισχυρή ανάπτυξη, αλλά αναταραχή στο χρηματιστήριο

Η απόφαση για αυστηρότερη νομισματική πολιτική στηρίζεται και στην ισχυρή πορεία της οικονομίας.

Το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 3,8% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα τέλη του 2021.

Την ίδια ώρα, όμως, οι χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονται υπό έντονη πίεση. Ο δείκτης Kospi υποχώρησε περισσότερο από 6%, ακολουθώντας τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψαν οι μετοχές των κολοσσών των ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix, στον απόηχο της πτώσης του τεχνολογικού κλάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αγορές βλέπουν και νέες αυξήσεις

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Ο οικονομολόγος της Capital Economics, Γκάρεθ Λέδερ, σημειώνει ότι, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο και την οικονομική ανάπτυξη να εμφανίζεται ανθεκτική, υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να ακολουθήσουν και νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Όπως επισημαίνει, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει υψηλότερο κόστος δανεισμού. Ενδεικτικό είναι ότι οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 71% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση (σε όρους δολαρίου), καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από το 1978.

Παρότι οι πραγματικές λιανικές πωλήσεις εξακολουθούν να υποχωρούν, η Capital Economics εκτιμά ότι η οικονομία της Νότιας Κορέας θα αναπτυχθεί κατά 4% το 2026, επίδοση υψηλότερη από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς.