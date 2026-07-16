Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 25% στα περισσότερα προϊόντα της Βραζιλίας – Νέα σύγκρουση Τραμπ με Λούλα

Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.

Η απόφαση, που βασίζεται στην αμερικανική νομοθεσία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, έρχεται έπειτα από πολύμηνη έρευνα και ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

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Δασμοί από τις 22 Ιουλίου

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) ανακοίνωσε ότι από τις 22 Ιουλίου θα επιβληθούν δασμοί 25% στη μεγάλη πλειονότητα των εισαγωγών από τη Βραζιλία.

Το μέτρο υιοθετείται βάσει του άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλλει μονομερώς κυρώσεις σε χώρες που θεωρεί ότι εφαρμόζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Από τους νέους δασμούς εξαιρούνται ορισμένα βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το βοδινό κρέας, ο χυμός πορτοκαλιού, τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους, καθώς και ενεργειακά προϊόντα.

Οι κατηγορίες της Ουάσιγκτον

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Βραζιλία εφαρμόζει πολιτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Μεταξύ των αιτιάσεων περιλαμβάνονται:

εντολές προς αμερικανικές πλατφόρμες τεχνολογίας, όπως οι X, Meta και Google, να

αφαιρέσουν πολιτικό περιεχόμενο και να αναστείλουν λογαριασμούς χρηστών που

βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες,

ανεπαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

εμπορικά εμπόδια στην αγορά αιθανόλης,

προνομιακή μεταχείριση που, κατά την Ουάσιγκτον, παρέχει η Βραζιλία σε προϊόντα από το Μεξικό και την Ινδία.

Το USTR υποστηρίζει ότι οι νέοι δασμοί είναι αναγκαίοι προκειμένου να αποκατασταθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Και δεύτερο «χτύπημα» με επιπλέον δασμούς

Οι πιέσεις προς τη Βραζιλία ενδέχεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή αμερικανική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών 12,5% στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Η σχετική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες και, εφόσον εγκριθεί, η συνολική επιβάρυνση για μεγάλο μέρος των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ θα ανέλθει στο 37,5%.

Η κόντρα Τραμπ – Λούλα

Η εξέλιξη σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Μπραζίλια.

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε μπλοκάρει προηγούμενη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα, αφήνοντας σε ισχύ μόνο τον γενικό δασμό 10%.

Η κυβέρνηση Τραμπ επανήλθε αξιοποιώντας τη διαδικασία του άρθρου 301, που της δίνει τη δυνατότητα να επιβάλει εμπορικές κυρώσεις χωρίς νέα έγκριση από το Κογκρέσο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Λούλα ότι «δεν διαπραγματεύθηκε καλή τη πίστη», υποστηρίζοντας πως η Βραζιλία ευθύνεται για το αδιέξοδο στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Λούλα είχε δηλώσει ήδη από τον περασμένο μήνα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith. His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Η αντιπαράθεση περνά και στην προεκλογική μάχη

Η εμπορική σύγκρουση έχει ήδη αποκτήσει και έντονη πολιτική διάσταση ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου στη Βραζιλία.

Ο Λούλα κατηγόρησε τον γιο του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ότι συνέβαλε στην επιβολή των αμερικανικών δασμών μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να αναβάλει την εφαρμογή των μέτρων έως ότου ολοκληρωθούν οι βραζιλιάνικες εκλογές.