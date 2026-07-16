Οι κορυφαίες βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2026

Η QualityNet Foundation δημοσιοποιεί τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν την κορυφαία ομάδα των Πιο Βιώσιμων Εταιρειών στην Ελλάδα 2026, αναδεικνύοντας τους οργανισμούς με τις καλύτερες επιδόσεις στη βιωσιμότητα, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 57 εταιρείες που ξεχωρίζουν φέτος προέρχονται από 16 διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και αποτελούν τους οργανισμούς που πρωτοστατούν στη μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανταγωνιστικότητας.

Μέσω των επιδόσεών τους, διαμορφώνουν τη νέα Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα έχει γίνει στρατηγικός μοχλός καινοτομίας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι εταιρείες της φετινής κορυφαίας ομάδας εκπροσωπούν έναν κύκλο εργασιών άνω των 85 δισ. ευρώ, απασχολούν περισσότερους από 180.000 εργαζόμενους και διαθέτουν συνολικό ενεργητικό που ξεπερνά τα 410 δισ. ευρώ, αποτελώντας έναν κρίσιμο πυλώνα της παραγωγικής βάσης και της εξωστρέφειας της χώρας.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των εταιρειών εδώ.

Η φιλοσοφία αξιολόγησης του QualityNet

Η αξιολόγηση έγινε μέσω του QualityNet Sustainability Performance Assessment™ (SPA), ενός ανεξάρτητου πλαισίου αξιολόγησης που βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ESRS, GRI και ISSB.

Η μεθοδολογία αξιολογεί τη συνολική Sustainability Performance των επιχειρήσεων μέσω τριών συμπληρωματικών διαστάσεων Transparency, Sustainability Maturity και Performance Evolution, εξετάζοντας τη διαφάνεια, την ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και στη διακυβέρνηση, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής τους επίδοσης.

Κεντρική αρχή του QualityNet είναι ότι η υψηλή επίδοση στη βιωσιμότητα αποτελεί το θεμέλιο της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας.

Η κατάσταση της ελληνικής αγοράς

Η συγκεντρωτική ανάλυση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να βελτιώνουν σημαντικά τις επιδόσεις τους σε βασικούς δείκτες βιωσιμότητας. Το 2024 καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στη ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην εκπαίδευση εργαζομένων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε διοικητικές θέσεις.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταβαίνουν πλέον από μια προσέγγιση συμμόρφωσης σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης της πραγματικής τους επίδοσης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η Πρόεδρος της QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε: «Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά από την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στη στρατηγική και στη λειτουργία τους, βελτιώνοντας συνεχώς την πραγματική τους επίδοση.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του QualityNet Sustainability Performance Assessment και ο λόγος για τον οποίο αναδεικνύουμε τις επιχειρήσεις που δημιουργούν διαχρονικά αξία για την Ελληνική οικονομία. Με αυτή την αφετηρία εγκαινιάζουμε το LEADING FORWARD-National Initiative for Sustainable Competitiveness, μια εθνική πρωτοβουλία που στοχεύει να προβάλλει τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα ως βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και να ενισχύσει τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας, επενδυτών, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας.