Ο-Γκαλιμπάφ-απέδειξε-ξανά-το-ρήγμα-στην-ηγεσία-του-Ιράν:-«Η-διαπραγμάτευση-δεν-ισοδυναμεί-με-συμβιβασμό»

Βαθαίνει η αντιπαράθεση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ να υπερασπίζεται τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας απέναντι στις έντονες πιέσεις των σκληροπυρηνικών.

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Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, την οποία αναπαράγει το -, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η διαπραγμάτευση δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά αποτελεί βασικό εργαλείο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

«Η διαπραγμάτευση δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό. Μαζί με τη στρατιωτική ισχύ αποτελεί μέρος της στρατηγικής αντίστασης και της διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε.

Iran’s lead negotiator defended diplomatic efforts to end the war, pushing back against hardliners urging him to abandon a tentative peace deal The comments appeared to address Iranian officials who’ve framed moderates like Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi as… — Kashish Parpiani (@kashishparpiani) July 16, 2026

«Λάθος να επιλέγεται μόνο ένας δρόμος»

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής υποστήριξε ότι η στρατιωτική και η διπλωματική προσέγγιση πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. «Πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργεια ανάμεσα στη στρατιωτική και τη διπλωματική προσέγγιση. Το να απομονώνει κανείς μία από τις δύο και να τη θεωρεί μοναδική λύση αποτελεί στρατηγικό λάθος», σημείωσε.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα, ο Γκαλιμπάφ απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις που δέχονται τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί από σκληροπυρηνικούς κύκλους, οι οποίοι τους κατηγορούν για «προδοσία» επειδή αποδέχθηκαν την εκεχειρία του Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επικριτές τους θεωρούν ότι η συμφωνία αποτέλεσε παγίδα, η οποία έδωσε χρόνο στην Ουάσιγκτον να προετοιμάσει νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Οι σκληροπυρηνικοί ζητούν εκδίκηση

Η εσωτερική αντιπαράθεση εντάθηκε μετά την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ είχαν ήδη αναζωπυρωθεί οι συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ακούστηκαν επανειλημμένα συνθήματα υπέρ της εκδίκησης, ενώ ο γιος και διάδοχός του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε σε σκληρή απάντηση απέναντι στους υπεύθυνους για τη δολοφονία του πατέρα του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο σκληροπυρηνικός πολιτικός Σαΐντ Τζαλιλί, ο οποίος υποστήριξε ότι η τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο του Χαμενεΐ πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συζήτησης για την οικονομία ή την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Αν λέμε ότι πρέπει να απελευθερωθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, το μεγαλύτερο κεφάλαιο του έθνους ήταν η αγαπημένη του ηγεσία. Η εκδίκηση είναι δικαίωμα της χώρας και καθήκον όσων βρίσκονται στην εξουσία», δήλωσε.

Αντιπαράθεση και στον Τύπο

Οι διαφωνίες αποτυπώθηκαν και στα πρωτοσέλιδα των ιρανικών εφημερίδων.

Η κυβερνητική εφημερίδα Iran φιλοξένησε δηλώσεις του μεγαλύτερου γιου του Χαμενεΐ, Μοσταφά Χαμενεΐ, ο οποίος υποστήριξε ότι «η υπομονή δεν είναι ασύμβατη με την εκδίκηση».

Αντίθετα, η σκληροπυρηνική Kayhan, που θεωρείται ιδιαίτερα κοντά στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη, ζήτησε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει οριστικά το «νεκρό μνημόνιο κατανόησης» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επικεντρωθεί στην περαιτέρω στρατιωτική, οικονομική και πυρηνική ενίσχυση της χώρας.

Αβέβαιο το μέλλον των συνομιλιών

Παρότι η εκεχειρία του Ιουνίου έχει ουσιαστικά καταρρεύσει μετά την επανέναρξη των επιθέσεων, ο Γκαλιμπάφ απέφυγε να δηλώσει ότι η Τεχεράνη αποχωρεί οριστικά από τη συμφωνία.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως το Ιράν δεν πρόκειται να δεσμεύεται από μια συμφωνία από την οποία δεν αποκομίζει κανένα όφελος. «Αν το Ιράν δεν πρόκειται να επωφεληθεί από το μνημόνιο κατανόησης, τότε δεν έχουμε κανέναν λόγο να τηρούμε μια τέτοια συμφωνία», τόνισε.

Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ γνωστοποιήθηκαν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση των αμερικανικών βομβαρδισμών εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί ότι θα επεκτείνει τις επιθέσεις του σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.