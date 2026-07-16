Ο-Τραμπ-θέλει-να-ξαναστείλει-την-ice-στους-δρόμους:-«Ένα-από-τα-σημαντικότερα-εργαλεία-στη-μάχη-κατά-της-εγκληματικότητας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε σήμερα έντονα την απόφαση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να αναστείλει τους οδικούς ελέγχους της, μετά τον θάνατο δύο ανθρώπων, που σκοτώθηκαν από μέλη της σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

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Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (DHS) διέκοψε προσωρινά χθες τους οδικούς ελέγχους αυτής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, την επομένη του θανάτου ενός Κολομβιανού, τον οποίο πυροβόλησαν και σκότωσαν στο Μέιν ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Την περασμένη εβδομάδα, ένας Μεξικανός σκοτώθηκε στο Τέξας, ενώ οδηγούσε το φορτηγάκι του.

«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα εργαλεία της ICE στη μάχη εναντίον της εγκληματικότητας: ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social σήμερα το πρωί.

«Από τη στιγμή που θα το κάνουμε, θα παίζουμε ακριβώς το παιχνίδι των εγκληματιών. Οι Dumocrats (υποτιμητικό λογοπαίγνιο που χρησιμοποιείται για να χλευάσει τους Δημοκρατικούς, συνδυάζοντας τις λέξεις Democrats και dumb – «ηλίθιος») της ριζοσπαστικής Αριστεράς θα ήθελαν να συμβεί αυτό, αλλά δεν θα συμβεί υπό την προεδρία μου. ICE, ενεργήστε με οξυδέρκεια, δικαιοσύνη και ευφυΐα και επιστρέψτε στο τόσο σημαντικό έργο σας», συνεχίζει.

O σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, Τομ Χόμαν, επιβεβαίωσε χθες ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο πως μια «προσωρινή παύση» εφαρμόζεται σχετικά με τους οδικούς ελέγχους, επιβεβαιώνοντας πως αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική και θα επανέλθει.

Επιφορτισμένοι με την υλοποίηση της εκστρατείας των μαζικών απελάσεων που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος, οι πράκτορες της ICE, βαριά οπλισμένοι και πολύ συχνά με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων σε ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας των μεθόδων τους που θεωρούνται επιθετικές, έχοντας μεταξύ άλλων προκαλέσει τον θάνατο, πυροβολώντας τους, δύο Αμερικανών πολιτών τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη.

Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων κατονόμασαν το θύμα των πυροβολισμών της Δευτέρας στο Μπίντεφορντ, στο Μέιν, ως τον Χοάν Σεμπάστιαν Γκερέρο, 26 ετών, έναν διανομέα από την Κολομβία, με άδεια εργασίας στις ΗΠΑ, που ζούσε στη χώρα με τη σύζυγό του και την τρίχρονη κόρη τους.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε αυτόν τον θάνατο «φόνο».

Στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς της περασμένης εβδομάδας στο Τέξας, οι αρχές μετανάστευσης επιβεβαίωσαν πως ο Λορένσο Σαλγάδο, 52 ετών, επιχείρησε να χτυπήσει έναν πράκτορα της ICE με το όχημά του, μια εκδοχή που αμφισβητούν πολλοί μάρτυρες.