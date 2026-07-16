Ο Mr Jumbo αποφεύγει την αγορά της Τουρκίας

Ο Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής της Jumbo, διατηρεί μια διακριτική στάση σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια του ομίλου, παρά τις εντυπωσιακές ατάκες και την επιτυχία των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας. Αποφεύγοντας να κάνει προβλέψεις και κρατώντας κρυφά τα σχέδιά του, επισημαίνει συνεχώς την επίδραση των διαφόρων κρίσεων, όπως οικονομικών, γεωπολιτικών και υγειονομικών. Σε πρόσφατη γενική συνέλευση μετόχων, δεν αποκάλυψε ποια θα είναι η επόμενη αγορά-στόχος, αλλά προανήγγειλε την εγκατάλειψη των σχεδίων για την Τουρκία και την προετοιμασία εισόδου σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βακάκης τόνισε τη συνέχιση της συντηρητικής επενδυτικής στρατηγικής και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων από το 2027-2028, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση στο περιθώριο της συνέλευσης.

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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Βακάκης έκανε αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, δηλώνοντας: “Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πόλεμο. Δεν είμαστε για τέτοια. Είναι ακόμη νωπή η Μικρά Ασία”. Ξεκαθάρισε ότι η Jumbo θα συνεχίσει να ακολουθεί μια αμυντική επενδυτική στρατηγική, συνδέοντας τις επόμενες κινήσεις του ομίλου με τις εξελίξεις στην γεωπολιτική σκηνή.

«Ακολουθούμε μια αμυντική στρατηγική και προχωρούμε με προσεκτικά βήματα. Είναι λογικό να περιμένει κανείς καλύτερες εξελίξεις, εφόσον δεν γενικευθεί ο πόλεμος και διατηρηθούν οι ισορροπίες» πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αποφάσισε να εγκαταλείψει τα σχέδια για την Τουρκία, καθώς οι αλλαγές στο τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς καθιστούν μη βιώσιμη ακόμη και την αρχική στρατηγική εισόδου μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος. Αντίθετα, ο όμιλος προγραμματίζει την είσοδό του σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζοντας με ηλεκτρονικό κατάστημα και μελλοντικά φυσική παρουσία.

Αυτή η στρατηγική συνάδει με την επιδίωξη του κ. Βακάκη να δημιουργήσει μια «υπερεθνική» εταιρεία με εστίαση στα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας επενδύσεις υψηλού ρίσκου σε αγορές εκτός ΕΕ. Για χώρες όπως το Ισραήλ, η Αλβανία ή ο Καναδάς, η ανάπτυξη θα γίνεται μέσω συνεργασιών franchise.

Επιπλέον, η διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύκλο επενδύσεων, χωρίς να προσδιορίσει το ύψος και το εύρος αυτών. Το 2026 θα είναι έτος ενίσχυσης της ρευστότητας, με την επιτάχυνση των επενδύσεων να προγραμματίζεται από το 2027 και την πλήρη ανάπτυξή τους από το 2028.

Σχετικά με τη Ρουμανία, αυτός ο τομέας παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς η αγορά λιανικής παρουσιάζει διψήφια πτώση. Ωστόσο, η Jumbo καταφέρνει να διατηρεί μικρότερες απώλειες, παραμένοντας κερδοφόρα. Ο όμιλος σχεδιάζει την ίδρυση έξι νέων καταστημάτων, εφόσον εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αποδόσεις, όπως δήλωσε ο κ. Βακάκης.

Παρά τις πιέσεις από την αύξηση του ΦΠΑ και την υποτίμηση του ρουμανικού νομίσματος, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το 2026, με στόχο αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και διατήρηση της κερδοφορίας στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης. “Είμαστε 51% αισιόδοξοι και 49% απαισιόδοξοι”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αλυσίδα Action, που η Citi θεωρεί βασικό ανταγωνιστή της Jumbo, ο Απόστολος Βακάκης υποβάθμισε τη σημασία της για τον όμιλο, δηλώνοντας: “Η Action δεν μας απασχολεί καθόλου. Έχει χάσει περίπου το 40% των πωλήσεών της. Υπήρξε υπερβολή και πλέον η αποτίμησή της έχει επιστρέψει σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα”.

Σχετικά με την Jumbo, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7% τον Ιούνιο, οδηγώντας σε άνοδο περίπου 4% για το πρώτο εξάμηνο, με τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου να καταγράφουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Η Jumbo διαθέτει σήμερα 89 ιδιόκτητα καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και ηλεκτρονικά καταστήματα σε αυτές τις αγορές, με επιπλέον 46 καταστήματα μέσω συνεργασιών franchise σε επτά χώρες. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η λειτουργία νέου υπερκαταστήματος στην Baia Mare της Ρουμανίας και δύο ακόμα καταστημάτων στο Ισραήλ.