ΠΑΣΟΚ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-«Το-σκάνδαλο-ήταν-γαλάζιο-και-οργανώθηκε-από-τους-εκλεκτούς-του-πρωθυπουργού»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 προσώπων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις «αποδεικνύουν πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πολιτική ευθύνη», κάνοντας λόγο για υπόθεση που «ήταν γαλάζια και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των προσώπων που διώκονται περιλαμβάνονται πρώην στελέχη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων ο πρώην διοικητής του Οργανισμού, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και πρώην περιφερειακοί διευθυντές, για πράξεις που σχετίζονται με απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «για πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη», ενώ διερωτήθηκε γιατί η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για την ανάδειξη της υπόθεσης.

Απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «αλαζονεία» και κατέληξε με αναφορά στην αρχαία ελληνική τραγωδία: «Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

Όλη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.

Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.

Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις.

- sofokleous10.gr

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