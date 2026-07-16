Πατάει-«γκάζι»-το-Πρόγραμμα-Δημοσίων-Επενδύσεων

Γκάζι στη υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό τόσο για το 2027 όσο και για τα επόμενη τρία έτη ζητεί από τους φορείς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τον χρόνο να τρέχει για το μεγαλύτερο πρόγραμμα των τελευταίων 16 ετών, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 16,692 δισ. ευρώ, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης καλεί τους αρμόδιους φορείς να έχουν υλοποιήσει το τουλάχιστον 75% των έργων έως το τέλος του Σεπτεμβρίου και το 95% έως το τέλος του Νοεμβρίου.

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Στόχος του χρονοδιαγράμματος, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, είναι η πλήρης απορρόφηση των πόρων και η διασφάλιση ομαλής ροής εκτέλεσης του ΑΠΔΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση πληρωμών τον μήνα Δεκέμβριο και ο κίνδυνος απώλειας πόρων.

Πέραν όμως της ταχείας υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθύνεται στους ίδιους φορείς προκειμένου να αποστείλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους για το νέο πρόγραμμα του 2027, το οποίο θα είναι κατά σχεδόν 6 δισ. ευρώ μικρότερο από αυτό του 2026, καθώς και τις εκτιμήσεις τους για επόμενα έτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΠΔΕ 2027 περιορίζεται στα 10,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7 δισ. ευρώ αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα (κοινοτικοί πόροι) και 3,6 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Επισημαίνεται ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του προγράμματος του 2026 και του 2027 οφείλεται στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο συμμετείχε στον προϋπολογισμό των 16,692 δισ. ευρώ με ποσό 7,192 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2027-2030 και του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) και προκειμένου να διαμορφωθούν τα συνολικά μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, οι φορείς καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) τις προτάσεις τους για τις χρηματοδοτικές ανάγκες των έργων αρμοδιότητάς τους.

Οι προτάσεις αφορούν την περίοδο 2026-2030 καθώς και τα έτη πέραν αυτού και πρέπει να εξειδικεύονται ανά σκέλος ΑΠΔΕ, Προγραμματική Περίοδο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Φορέα Χρηματοδότησης.

Ακολούθως, η Γενική Γραμματεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, μέσω της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), εξειδικεύει την κατανομή των ανώτατων μεγεθών ανά φορέα και μετά την έγκρισή τους από τον αναπληρωτή ΥΠΕΘΟΟ τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) προς ενσωμάτωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2027 και στον ΠΔΠ 2027-2030.

Για τον προσδιορισμό και την οριστικοποίηση των μεγεθών, λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων (χρηματοδότησης, πιστώσεων και υλοποίησης), τα ιστορικά στοιχεία εκτέλεσης, τα δεδομένα των ενταγμένων έργων (προϋπολογισμός, ανεκτέλεστο υπόλοιπο κοκ.), καθώς και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί.

Παράλληλα, μέσω της χρήσης και αναλυτικής επεξεργασίας των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ, καθώς και σύγχρονων εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), η ΔΔΕ αξιολογεί τη ρεαλιστικότητα των χρηματοδοτικών προβλέψεων και συνεκτιμά τον βαθμό ωρίμανσης των έργων και την ανάγκη διασφάλισης συμπληρωματικότητας μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης.

Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων των φορέων θα υλοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο σε τρία διακριτά στάδια:

1. Στάδιο 1ο

(Ιούλιος 2026): Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν στο e-ΠΔΕ, διακριτά για κάθε ενταγμένο ή νέο έργο αρμοδιότητάς τους, τα ακόλουθα στοιχεία (ανά σκέλος και Φορέα Χρηματοδότησης):

– Τις εκτιμώμενες δαπάνες για το τρέχον έτος (2026).

– Τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2027, 2028, 2029 και 2030.

– Τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη πέραν του 2030 (έτος 2031 και μετά), τα ποσά των οποίων αποτελούν τον προϋπολογισμό του άξονα μακροχρόνιων δεσμεύσεων.

2. Στάδιο 2ο

(Από 3 Αυγούστου έως και 11 Σεπτεμβρίου 2026): Οι φορείς πιστώσεων των έργων ΑΠΔΕ, μέσω της ίδιας οθόνης, ελέγχουν και δύνανται να τροποποιούν τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων δαπανών για τα έργα αρμοδιότητάς τους.

3. Στάδιο 3o

(Από 14 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026): Οι φορείς χρηματοδότησης των έργων ΑΠΔΕ, μέσω της ίδιας οθόνης, ελέγχουν και τροποποιούν (όπου απαιτείται) τα δεδομένα, κατανέμουν τις προβλέψεις δαπανών ανά Συλλογική Απόφαση (διακριτά για ενταγμένα και νέα έργα) και προχωρούν στην οριστική υποβολή της πρότασής τους.

Πριν από την οριστική υποβολή της πρότασης, ελέγχεται συστημικά εάν τα έργα έχουν χαρακτηριστεί ως προς το είδος πληρωμής και τον προϋπολογιστικό αναλυτικό λογαριασμό

Απαρέγκλιτη η τήρηση προθεσμίας

Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι προτάσεις των φορέων χρηματοδότησης πρέπει να υποβληθούν οριστικά το αργότερο έως την Τετάρτη 30/9/2026. Η απαρέγκλιτη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας κρίνεται επιβεβλημένη για την έγκαιρη ολοκλήρωση της κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων από τη ΔΔΕ, την έγκρισή του από τον αναπληρωτή ΥΠΕΘΟΟ και την επακόλουθη αποστολή των οριστικών μεγεθών στο ΓΛΚ. Εκπρόθεσμες προτάσεις ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη κατά την τελική αξιολόγηση.

Τα προτεινόμενα προγράμματα/έργα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους και τις κατευθύνσεις που τίθενται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια (ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΠΑ κοκ.). Επίσης, τα έργα που προτείνονται προς ένταξη και χρηματοδότηση από το ΑΠΔΕ πρέπει να έχουν σαφώς προσδιορισμένα οφέλη, που μεγιστοποιούν το αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Παράλληλα, επιδιώκεται η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των ενταγμένων ή προγραμματιζόμενων έργων, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα με υψηλό βαθμό ωριμότητας (μελέτες, αδειοδοτήσεις), τα οποία εξασφαλίζουν την ταχεία και απρόσκοπτη έναρξη και υλοποίησή τους.