Ρωσικά-ΜΜΕ:-Δικαστήριο-της-Μόσχας-απέρριψε-την-έφεση-της-euroclear-στην-υπόθεση-παγωμένων-περιουσιακών-στοιχείων

Δικαστήριο της Μόσχας απέρριψε την Πέμπτη την έφεση της Euroclear κατά της απόφασης που την όριζε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 18,2 τρισεκατομμυρίων ρουβλιών (233 δισεκατομμύρια δολάρια) στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας σε μια διαμάχη σχετικά με τη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το δικαστήριο επικύρωσε την αρχική απόφαση που εξέδωσε τον Μάιο κατά του οίκου εκκαθάρισης με έδρα το Βέλγιο.

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Η απόφαση είναι εν μέρει συμβολική, καθώς τα ρωσικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η ρωσική κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να επιδιώξει να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία της Euroclear σε χώρες που η Μόσχα θεωρεί φιλικές, όπως η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Καζακστάν.

Από περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν στο εξωτερικό το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου τα δύο τρίτα βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Euroclear.

Η αγωγή στη Μόσχα κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν οι ηγέτες της ΕΕ εξέταζαν το ενδεχόμενο κατάσχεσης μέρους των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας. Τελικά αποφάσισαν αντ’ αυτού να δανειστούν μετρητά για να δανείσουν 90 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο, αλλά να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία δεσμευμένα μέχρι η Μόσχα να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία – κάτι που η Ρωσία λέει ότι δεν θα κάνει.

Η Euroclear δηλώνει ότι συμμορφώθηκε με το δίκαιο της ΕΕ δεσμεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία και ότι δεν θεωρεί ότι υπόκειται στη δικαιοδοσία των ρωσικών δικαστηρίων.

Η Euroclear με τη σειρά της μήνυσε την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας σε βελγικό αστικό δικαστήριο τον περασμένο μήνα, επιδιώκοντας να εμποδίσει την εφαρμογή της ρωσικής απόφασης εναντίον της.

- Reuters