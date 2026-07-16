Σκρέκας:-Εμπιστεύομαι-την-ελληνική-Δικαιοσύνη,-ζητώ-άμεση-εκδίκαση-της-υπόθεσης

Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη εκφράζει με δήλωσή του ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, μετά την πλημμεληματική δίωξη που αντιμετωπίζει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά» επισημαίνει ο κ. Σκρέκας. Ο βουλευτής της ΝΔ, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».

Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες, θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

- sofokleous10.gr

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