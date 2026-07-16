Στα-52-δισεκατομμύρια-δολάρια-η-αποτίμηση-της-κινεζικής-deepseek

Η κινεζική Anhui Korrun δήλωσε ότι ένα fund στο οποίο επένδυσε η θυγατρική της ανέπτυξε 2,90 δισεκατομμύρια γιουάν για έμμεσο μερίδιο 0,8265% στην DeepSeek, υπονοώντας ότι η ιδιωτική startup τεχνητής νοημοσύνης αποτιμήθηκε στα 350,88 δισεκατομμύρια γιουάν (51,82 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η κατάθεση στο χρηματιστήριο προσφέρει σπάνια δημόσια στοιχεία σχετικά με την τιμολόγηση της πρώτης εξωτερικής άντλησης κεφαλαίων της DeepSeek, την οποία η εταιρεία χαμηλού προφίλ δεν έχει ποτέ ανακοινώσει δημόσια ή παρουσιάσει λεπτομερώς.

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- Reuters