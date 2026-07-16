Στην εφηβεία του βοηθούσε κόσμο να βρει δουλειά – Στα 29 του έφτιαξε μία startup που ζητάει το 20% του πρώτου μισθού αν κάποιος εργαζόμενος προσληφθεί

Έχοντας απογοητευτεί από τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν τα ταλαντούχα άτομα στο να βρουν εργασία που να ανταποκρίνεται στις ικανότητές τους, ο 29χρονος Αντρέ Χάμρα ίδρυσε μια εταιρεία στα μέσα του 2024 που προσπάθησε να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της Refer.

Η Refer είναι μια startup που λειτουργεί με αντίστροφο μοντέλο από αυτό των εταιρειών προσλήψεων για εργαζομένους στον κλάδο της τεχνολογίας καθώς στην ουσία πληρώνουν όσοι αναζητούν απασχόληση και όχι οι εργοδότες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η startup χρησιμοποιεί έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό πιθανών αντιστοιχιών που φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους με τους υπεύθυνους προσλήψεων και recruiters. Εάν κάποιος προσληφθεί, καλείται να καταβάλλει το 20% του μισθού του πρώτου μήνα.

Μιλώντας για την εταιρεία του ο Χάμρα ανέφερε ότι συνήθιζε να βοηθάει κόσμο να βρει δουλειά ήδη από την εφηβεία του, στη γενέτειρά του, τη Βραζιλία. Αργότερα, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Stanford, μοίραζε φυλλάδια προσφέροντας βοήθεια σε άτομα που αναζητούσαν εργασία. Η ζήτηση που διαπίστωσε τον οδήγησε στη δημιουργία της Refer.

Με την Refer ο Χάμρα πιστεύει ότι μπορεί να αναδιαμορφώσει τη διαδικασία προσλήψεων.

Η startup του άντλησε πρόσφατα κεφάλαια ύψους 7,5 εκατ. δολαρίων σε γύρους αρχικού σταδίου, ποσό που δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως και προστίθεται σε έναν προγενέστερο γύρο χρηματοδότησης 2,5 εκατ. δολαρίων.

Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα μεσάζοντα για όσους αναζητούν εργασία ο οποίος θα τους φέρνει σε επαφή με εργοδότες, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον.

Η Refer δεν πρωτοτυπεί στο σκοπό της. Ήδη υπάρχουν αρκετές εταιρείες που χρησιμοποιούν το μοντέλο του «reverse recruiter».

Όπως το βλέπει ο Χάμρα, αυτή η προσέγγιση ανατρέπει την παραδοσιακή διαδικασία προσλήψεων, κατά την οποία οι υπεύθυνοι προσλήψεων λαμβάνουν αμοιβή από τους εργοδότες όταν καλύπτουν μια θέση εργασίας.

«Το προϊόν τους είναι ο υποψήφιος», είπε αναφερόμενος στους υπεύθυνους προσλήψεων. «Το δικό μας προϊόν είναι οι εταιρείες, οι θέσεις εργασίας. Πελάτης μας είναι ο υποψήφιος».

«Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην υπηρεσία τους επιδιώκουν τόσο συνειδητά να βρουν την κατάλληλη επαγγελματική επιλογή, ώστε δεν διστάζουν να επωμιστούν το κόστος», υποστήριξε.

Πώς λειτουργεί

Οι εργοδότες στην πλατφόρμα επιλέγουν τις θέσεις για τις οποίες δέχονται συστάσεις υποψηφίων.

Όσοι αναζητούν εργασία στην Refer απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους, τις μισθολογικές τους προσδοκίες, τις προτιμήσεις ως προς την τοποθεσία, το μέγεθος της εταιρείας που αναζητούν, τυχόν απαιτήσεις για άδεια εργασίας (visa), καθώς και το τι αναζητούν σε μια θέση εργασίας.

Αφού τόσο ο υποψήφιος όσο και ο εργοδότης εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αντιστοίχιση, η Lia —ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της Refer— τους φέρνει σε επαφή μέσω -.

Πάνω από τους μισούς χρήστες κλείνουν συνέντευξη για εργασία εντός 24 ωρών από τη στιγμή της σύστασης, σύμφωνα με τον Χάμρα που παρομοιάζει τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας με τον manager που μπορεί να έχει ένας διάσημος αστέρας ή ένας επαγγελματίας αθλητής, κάποιον δηλαδή που έχει ως καθήκον να εντοπίζει ευκαιρίες.

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν έως και πέντε συστάσεις προς εταιρείες ανά ημέρα και, μόλις ο εκπρόσωπος προχωρήσει στη σύσταση, οι εργοδότες έχουν στη διάθεσή τους τρεις εργάσιμες ημέρες για να απαντήσουν. Εάν ένας υποψήφιος απορρίψει μια προτεινόμενη αντιστοίχιση, έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τον λόγο, ώστε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να ενσωματώσει το feedback σε μελλοντικές προτάσεις.

Η πλατφόρμα έχει διευκολύνει τη διεξαγωγή περισσότερων από 5.000 συνεντεύξεων και έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να περιλαμβάνει περίπου 2.000 εργοδότες και γύρω στις 7.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας, ανέφερε ο Χάμρα.

Πρόσφατα επέκτεινε το πεδίο δράσης της, ξεπερνώντας την αρχική της εστίαση σε μηχανικούς λογισμικού από το Stanford και άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, ώστε να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Business Insider