Στο-μικροσκόπιο-του-Μαξίμου-μπαίνει-ο-Αντώνης-Σαμαράς

Της -

Με μία έμμεση, αλλά απόλυτα σαφή αιχμή κατά του Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες να παίρνει πάνω του την αποδόμηση του πρώην πρωθυπουργού στα μάτια του παραταξιακού ακροατηρίου. Η αναφορά του έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας στη Βόρεια Εύβοια και αφορούσε την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. «Είναι για εμένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι –αν δεν κάνω λάθος– του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας».

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Αυτό το «έτσι όπως έπεσε» παραπέμπει ευθέως στον ρόλο του Αντώνη Σαμαρά στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993. Και έστω και με αυτή την έμμεση αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε και ο ίδιος τέλος στη συζήτηση που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τη δήλωση του Αδωνι Γεωργιάδη, για πιθανή μετεκλογική συνεργασία της Ν.Δ. με τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να υπενθυμίσει στο παραταξιακό ακροατήριο εκείνη την κρίσιμη συγκυρία και τις ευθύνες για την πτώση της κυβέρνησης. Με δεδομένο ότι στο παραταξιακό ακροατήριο επιδιώκει να απευθυνθεί και ο κ. Σαμαράς για να αντλήσει ψηφοφόρους, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η αναφορά του πρωθυπουργού.

Φαίνεται ότι στο πρωθυπουργικό επιτελείο επιλέγουν να κινηθούν πλέον μετωπικά απέναντι στον κ. Σαμαρά. Η αρχή έγινε με την δημόσια τοποθέτηση ότι η άποψη του κ. Γεωργιάδη για πιθανή μετεκλογική συνεργασία δεν αποτελεί θέση ούτε της κυβέρνησης ούτε του πρωθυπουργού. Η ενόχληση, άλλωστε, για τη δήλωση του υπουργού Υγείας ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή. Το σκεπτικό του πρωθυπουργικού επιτελείου είναι ότι αν εμπεδωθεί η εντύπωση ότι δεν αποκλείεται η μετεκλογική συνεργασία, αυτό μπορεί να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για ένα τμήμα των ψηφοφόρων, που θα θεωρήσουν ότι αφού ούτως η άλλως η παράταξη θα συνεχίσει να κυβερνά, δεν πειράζει να ψηφίσουν Σαμαρά. Η χθεσινή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και η δημόσια «μπηχτή» για την πτώση της κυβέρνησης της Ν.Δ. το 1993, συνιστά την απόλυτη αποδοκιμασία κάθε τέτοιας συζήτησης και αποσκοπεί να την κλείσει.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να βάλει φρένο και στα σενάρια για πρόωρες εκλογές στις αρχές του φθινοπώρου, τα οποία αναζωπυρωθήκαν τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα μετά τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους, στις επάλξεις, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε απευθυνόμενος σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν στους Ωρεούς. Τους ευχαρίστησε, μάλιστα, εκ των προτέρων «για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Ν.Δ.».

Είναι σαφές, βεβαία, ότι τα σενάρια για πρόωρες εκλογές θα εξακολουθήσουν να αναπαράγονται. Και ένας βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, οι βουλευτές και οι πολιτευτές του κυβερνώντος κόμματος κινούνται σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς.

- sofokleous10.gr

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