Συναγερμός-για-την-αγορά-ενέργειας:-Το-Ιράν-κάλεσε-τους-Χούθι-να-προετοιμαστούν-για-κλείσιμο-της-Ερυθράς-Θάλασσας

Μπροστά σε μια νέα απειλή φαίνεται πως βρίσκεται η παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα – μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ – καθώς το Ιράν φέρεται να ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη θαλάσσια δίοδο μεταφοράς πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφεραν την Πέμπτη τρεις πηγές στο Reuters.

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Η συγκεκριμένη ιδέα έχει συζητηθεί στους κόλπους της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί στους Χούθι, στενούς συμμάχους του Ιράν, όπως δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μία περιφερειακή πηγή που έχει γνώση του θέματος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάστηκε το μήνυμα, ούτε διευκρίνισαν εάν αυτό συνέβη μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ανάπτυξη drones από τους Χούθι κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Πηγή προσκείμενη στους Χούθι ανέφερε ότι η οργάνωση έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, αναπτύσσοντας πυραύλους και drones κοντά στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – την πύλη της Ερυθράς Θάλασσας – στα υψίπεδα της Υεμένης που βλέπουν προς τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν, και πλέον αναμένει τη σχετική εντολή για να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις.

Οποιαδήποτε απειλή για την Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πυροδοτήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, υπογραμμίζοντας τους εκρηκτικούς κινδύνους που απορρέουν από έναν νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων.

Με τα Στενά του Ορμούζ ήδη κλειστά, ενδεχόμενες επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα προκαλούσαν ταυτόχρονη διακοπή και στις δύο κύριες οδούς εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιπροσωπεία των Φρουρών βρίσκεται στην Υεμένη

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι εκπρόσωποι του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Υεμένη, θα ελέγχουν την απόφαση για το πότε θα κλείσουν τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Σε μια ένδειξη κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το βασίλειο ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο υπό τον έλεγχό τους τη Δευτέρα. Η ενέργεια αυτή έσπασε μια τετραετή εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ του Ριάντ και της οργάνωσης.

Ο Τορμπιόρν Σόλτβεντ, επικεφαλής αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία αναλύσεων κινδύνου Verisk Maplecroft, επισήμανε ότι η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας έρχεται σε μια ιδιαίτερα κακή συγκυρία. «Αν οι μάχες ενταθούν και επεκταθούν στις υποδομές εξαγωγών και στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας, θα απειληθεί η μοναδική σημαντική εναλλακτική οδός για τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή», τόνισε ο Σόλτβεντ.

Δύο περιφερειακές πηγές προσκείμενες στο Ριάντ δήλωσαν ότι το βασίλειο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές από το Ιράν και τους Χούθι, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία γνωρίζει πως η οργάνωση της Υεμένης συντονίζεται πλέον στενά με το Ιράν για την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία προ πολέμου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας του Ιουνίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

«Το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας δεν θα είναι δύσκολο»

Έκτοτε, σημαντική ποσότητα πετρελαίου του Κόλπου έχει εκτραπεί προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω ενός σαουδαραβικού αγωγού, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος θαλάσσιος δρόμος να μεταφέρει πλέον περίπου το 7% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Όταν οι Χούθι είχαν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να ανακατευθύνουν τα φορτία τους μέσω της πολύ μακρύτερης και δαπανηρότερης διαδρομής γύρω από την Αφρική. Δεδομένου ότι η ίδια η Σαουδική Αραβία έχει εκτρέψει το 70% των ενεργειακών της εξαγωγών μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, τυχόν απευθείας επιθέσεις εκεί θα προκαλούσαν τεράστιο πρόβλημα στις αγορές πετρελαίου.

Μία από τις περιφερειακές πηγές ανέφερε ότι η ηγεσία του Ιράν επιδιώκει να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνοντας το πιθανό κόστος για την παγκόσμια οικονομία. Η απειλή κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και της ροής των σαουδαραβικών εξαγωγών αποτελεί, σύμφωνα με την πηγή, μέρος του «ιρανικού τρόπου σκέψης».

Το κλείσιμο των στενών δεν θα είναι δύσκολο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οποιοσδήποτε κρατά ένα όπλο μπορεί να διακόψει τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζεται να διαθέτεις εξελιγμένους πυραύλους για να το πετύχεις».

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι μέρος του περιφερειακού «Άξονα της Αντίστασης», μιας συμμαχίας στην οποία συμμετέχουν επίσης η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και σιιτικές ένοπλες οργανώσεις του Ιράκ, οι οποίες έχουν ήδη εμπλακεί στην περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν εισέλθει ακόμη επίσημα στον πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το Ιράν παρέχει στους Χούθι όπλα, χρηματοδότηση και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης που διοχετεύεται μέσω της Χεζμπολάχ. Η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες.

Άνοδος άνω του 1% στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό μετά την κλιμάκωση των αμερικανικών επιθέσεων και τις πληροφορίες ότι το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι να είναι έτοιμοι για το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσαν άνοδο κατά 93 σεντς ή 1,09%, φτάνοντας στα 85,88 δολάρια το βαρέλι στις 13:20 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 89 σεντς ή 1,12%, στα 80,49 δολάρια το βαρέλι.

«Ταυτόχρονες διαταραχές που θα επηρεάσουν το Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα ενέτειναν σημαντικά την πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα περιόριζαν τη διαθεσιμότητα των δεξαμενόπλοιων και θα αύξαναν τα ασφάλιστρα», εξήγησε ο Ουαέλ Μακάρεμ, επικεφαλής στρατηγικής χρηματοοικονομικών αγορών στην Exness.