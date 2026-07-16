Συνεργασία ΟΛΠ Α.Ε. και ΕΜΠ για προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης και λιμενικών τεχνολογιών

Η ΟΛΠ Α.Ε. και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των λιμένων.

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Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του τομέα των λιμένων, μέσω κοινών δράσεων σε τομείς όπως οι έξυπνες λιμενικές τεχνολογίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ναυτιλιακή ασφάλεια και τα logistics. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη συνεργατικών ερευνητικών έργων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τον τομέα των λιμένων. Χρησιμοποιώντας την επιστημονική έρευνα και την τεχνογνωσία του ΕΜΠ, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένος Πειραιώς.»

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, δήλωσε:

«Το ΕΜΠ, με βάση την διαχρονική αποστολή του να παράγει επιστήμη με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, διαθέτει την ερευνητική και τεχνολογική του αριστεία για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των λιμένων στη χώρα. Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την ΟΛΠ Α.Ε., δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ναυτιλιακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Λιμένος Πειραιώς και της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου.»

Ως μέλος του Ομίλου COSCO SHIPPING, η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιώς, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί την αρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΕΜΠ, με κοινό στόχο την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας προς όφελος του λιμένα, της ελληνικής ναυτιλίας και της εθνικής οικονομίας.