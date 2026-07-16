ΣΥΡΙΖΑ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Καταρρέει-το-αφήγημα-του-κ.-Μητσοτάκη-περί-διαχρονικών-παθογενειών

«Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

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Και σημειώνει: «Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών». Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων».

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.



- sofokleous10.gr

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