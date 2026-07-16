Σύσκεψη-υπό-τον-Κυριάκο-Μητσοτάκη-αύριο-για-τη-δωρεά-τραπεζών-σε-ΕΚΠΑ,-ΑΠΘ-και-ΕΜΠ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11.00, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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