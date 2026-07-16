Τσουκαλάς:-«Μήπως-θέλουν-και-χειροκρότημα-για-το-σκάνδαλο-που-έστησαν-στον-ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε με αφορμή τις κυβερνητικές πηγές και το ερώτημα που τέθηκε «αν το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές που κρέμασε στα μανταλάκια»

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Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης.

Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν.

Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

ΥΓ. Όσο για το επιχείρημα περί υποχώρησης στις δημοσκοπήσεις, οι κυβερνητικές πηγές ταυτίζονται με την επιχειρηματολογία του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του είχε ευθέως συνδέσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. 5 μονάδες κάτω, όπως είχε πει. Καταλάβαμε όλοι!

- sofokleous10.gr

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