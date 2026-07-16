«Τώρα η σειρά σας» – Λίστα με προϊόντα που η Κομισιόν ζητά να εξαιρεθούν από τους δασμούς 15%

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε έναν εκτενή κατάλογο εκατοντάδων ευρωπαϊκών προϊόντων που επιδιώκει να εξαιρεθούν από τον δασμό 15% που προβλέπεται στην εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ. Σύμφωνα με πρόταση που έχει στη διάθεσή του το Euractiv, οι Βρυξέλλες ζητούν από την Ουάσιγκτον να εφαρμόσει τους συνήθεις αμερικανικούς δασμολογικούς συντελεστές σε σειρά ευρωπαϊκών εξαγωγών, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου έχει ήδη καταργήσει τους δασμούς σε εκατοντάδες αμερικανικά βιομηχανικά και αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως προβλέπει η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας το περασμένο καλοκαίρι.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά

Η πρόταση περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα εμβληματικών ευρωπαϊκών προϊόντων, πολλά από τα οποία αποτελούν σημαντικές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά.

Στον τομέα των γαλακτοκομικών αναφέρονται ρητά τα τυριά ροκφόρ και πεκορίνο, καθώς και η γενικότερη κατηγορία τυριών από πρόβειο γάλα που διατίθενται σε ολόκληρες κεφαλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για τρίψιμο.

Η Κομισιόν ζητά επίσης την εξαίρεση από τον δασμό για το κρασί – αφρώδες και μη –, το μπράντι, τον μηλίτη και την μπύρα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη αλκοολούχα ποτά όπως το ουίσκι, το τζιν, το ρούμι, η βότκα και τα λικέρ, προϊόντα που απολάμβαναν αδασμολόγητη πρόσβαση στις ΗΠΑ πριν από την επιβολή των δασμών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των αγροδιατροφικών προϊόντων βρίσκονται επίσης το ελαιόλαδο και οι ελιές – οι οποίες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο εμπορικής διαμάχης ήδη από τον καιρό της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ –, καθώς και ζυμαρικά, τρούφες, μανιτάρια και προϊόντα αλλαντοποιίας από χοιρινό κρέας.

Στον τομέα της αλιείας, η πρόταση καλύπτει προϊόντα όπως τόνο, καπνιστό σολομό, λαβράκι και χταπόδι.

Έμφαση και στον βιομηχανικό τομέα

Η πρόταση δεν περιορίζεται στα τρόφιμα και τα ποτά. Στον βιομηχανικό τομέα περιλαμβάνονται αγροτικά μηχανήματα, βιομηχανικά ρομπότ, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, εργαλεία για την παραγωγή ημιαγωγών και χημικά προϊόντα.

Παράλληλα, ζητείται η εξαίρεση σειράς προϊόντων υγειονομικού εξοπλισμού, όπως χειρουργικά ράμματα, επιθέματα τραυμάτων, προϊόντα στομίας, διαγνωστικά κιτ, οδοντιατρικά τσιμέντα, εργαστηριακά γυάλινα σκεύη και χειρουργικά τραπέζια.

Το επιχείρημα των Βρυξελλών

Στο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα προϊόντα επιλέχθηκαν επειδή συμβάλλουν στην επαναβιομηχάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών, εξυπηρετούν βασικές αμερικανικές παραγωγικές ομάδες –όπως οι αγρότες–, στηρίζουν στόχους που σχετίζονται με την ενέργεια και την ασφάλεια ή θεωρούνται δύσκολα αντικαταστάσιμα από την αμερικανική αγορά.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διευρύνει την πρότασή της, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις

Μιλώντας την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εμπορίου, Ματίας Γιόργκενσεν, ανέφερε ότι η εκτελεστική αρχή της ΕΕ έχει καταρτίσει κατάλογο προϊόντων που αντιστοιχούν σε εξαγωγές αξίας περίπου 150 δισ. ευρώ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε, είναι ακόμη νωρίς για να προβλεφθεί η έκβαση των συνομιλιών, ωστόσο η Επιτροπή σκοπεύει να επιδιώξει «με αποφασιστικότητα» την εξασφάλιση των εξαιρέσεων.

Σύμφωνα με το Euractiv, η αμερικανική πλευρά είχε αρνηθεί να συζητήσει πιθανές εξαιρέσεις προϊόντων πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόσει επίσημα την εμπορική συμφωνία.

Με πληροφορίες από Euractiv