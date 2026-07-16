ΧΑ: Τέταρτη συνεχόμενη πτώση – Η Metlen έσωσε τα προσχήματα, οι τράπεζες κράτησαν την αγορά κάτω από τις 2.500 μονάδες

Σε αρνητικό έδαφος ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές πτωτικές ημέρες και να παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από το κρίσιμο τεχνικό και ψυχολογικό επίπεδο των 2.500 μονάδων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.475,74 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,40%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,43%, στις 6.291,30 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε τη διορθωτική του πορεία, χάνοντας 0,81% και κλείνοντας στις 2.760,37 μονάδες.

Η σημερινή εικόνα δεν παρέπεμπε σε βίαιη έξοδο επενδυτών από την αγορά. Παρέπεμπε, όμως, σε σταθερή υπεροχή των πωλητών, σε συνεχιζόμενη κατοχύρωση κερδών και –κυρίως– σε αδυναμία των αγοραστών να επαναφέρουν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες, παρά την ισχυρή άνοδο της Metlen και της Jumbo.

Η συνεδρίαση σε αριθμούς

Δείκτης – Μετοχή Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.475,74 μονάδες -0,40% FTSE 25 6.291,30 μονάδες -0,43% Τραπεζικός δείκτης 2.760,37 μονάδες -0,81% Metlen 43,38 ευρώ +3,98% Jumbo 22,80 ευρώ +2,24% ΕΛΧΑ 4,43 ευρώ -4,73% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 44,40 ευρώ -3,06% Πειραιώς 9,10 ευρώ -1,58% Εθνική Τράπεζα 14,72 ευρώ -1,21% Alpha Bank 3,958 ευρώ -0,98% Eurobank 4,19 ευρώ -0,48%

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ταμπλό, στα 263,81 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για υψηλό ποσό σε απόλυτο μέγεθος, αλλά σαφώς χαμηλότερο από τα περίπου 606,5 εκατ. ευρώ της Τετάρτης.

Η σύγκριση, ωστόσο, χρειάζεται προσοχή: ο χθεσινός τζίρος είχε διογκωθεί από το placement της CrediaBank, συνολικής αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών. Συνεπώς, ο σημερινός τζίρος δεν ήταν αυξημένος έναντι της προηγούμενης συνεδρίασης, αλλά παρέμεινε ιδιαίτερα αξιόλογος εάν απομονώσουμε την έκτακτη συναλλαγή της CrediaBank.

Αποτυχημένη προσπάθεια αντίδρασης

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τη συνεδρίαση στις 2.486,19 μονάδες και επιχείρησε να κινηθεί ανοδικά, φθάνοντας έως τις 2.493,38 μονάδες. Δεν κατάφερε, όμως, να πλησιάσει πειστικά τις 2.500 μονάδες, καθώς οι πωλητές επανεμφανίστηκαν μετά το μεσημέρι.

Στο τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης η αγορά διολίσθησε έως τις 2.465,94 μονάδες, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών στις δημοπρασίες. Το κλείσιμο στις 2.475,74 μονάδες, περίπου δέκα μονάδες υψηλότερα από το χαμηλό ημέρας, απέτρεψε μια χειρότερη τεχνική εικόνα, δεν άλλαξε όμως το βασικό συμπέρασμα: κάθε προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης συναντά προσφορά πριν από την περιοχή των 2.500 μονάδων.

Σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής, στις 2.513,22 μονάδες, η αγορά καταγράφει μέχρι στιγμής εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 1,49%. Η αυριανή συνεδρίαση αποκτά επομένως αυξημένη σημασία, καθώς θα δείξει εάν η διόρθωση θα σταματήσει κοντά στη ζώνη των 2.465-2.475 μονάδων ή εάν η αγορά θα αναζητήσει χαμηλότερες στηρίξεις.

Η Metlen κόντρα στο αρνητικό ρεύμα

Αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η Metlen, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,98%, στα 43,38 ευρώ.

Η άνοδος είχε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της υψηλής στάθμισης της μετοχής στους βασικούς δείκτες. Χωρίς τη συνεισφορά της Metlen, οι απώλειες του Γενικού Δείκτη και του FTSE 25 θα ήταν αισθητά μεγαλύτερες.

Η σημερινή κίνηση δείχνει επιστροφή ισχυρών αγοραστών μετά τη μεταβλητότητα των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η μετοχή εξακολουθεί να διαθέτει θετική κάλυψη από μεγάλους διεθνείς οίκους. Η Bank of America, για παράδειγμα, είχε διατηρήσει πρόσφατα σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, επικαλούμενη τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές σε αλουμίνιο, γάλλιο και ενέργεια.

Σημαντική ήταν και η άνοδος της Jumbo, η οποία έκλεισε στα 22,80 ευρώ με κέρδη 2,24%, λειτουργώντας ως δεύτερο βασικό αντίβαρο στις τραπεζικές και βιομηχανικές πιέσεις.

Θετικά κινήθηκαν επίσης η Coca-Cola HBC κατά 0,70%, η Bank of Cyprus κατά 0,40% και η Titan κατά 0,28%.

Συνέχισαν να πιέζουν οι τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε ο βασικός αδύναμος κρίκος της αγοράς, μετά τη χθεσινή πτώση κατά 2,25%.

Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,58%, η Εθνική κατά 1,21%, η Alpha Bank κατά 0,98% και η Eurobank κατά 0,48%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,81%, στις 2.760,37 μονάδες.

Σε δύο συνεδριάσεις οι συνολικές απώλειες του δείκτη προσεγγίζουν πλέον το 3%, εξέλιξη που δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να απορροφά τα μεγάλα κέρδη τα οποία είχαν προηγηθεί στον κλάδο.

Δεν βλέπουμε ακόμη εικόνα γενικευμένης αμφισβήτησης των τραπεζικών προοπτικών. Βλέπουμε, όμως, αναδιάταξη θέσεων, κατοχύρωση αποδόσεων και αυξημένη ευαισθησία σε εταιρικές πράξεις, placements και μεταβολές στην προσφορά μετοχών.

Η περιοχή των 2.750 μονάδων αποκτά πλέον κρίσιμη σημασία για τον τραπεζικό δείκτη. Τεχνικές εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν χαμηλότερες στηρίξεις στις 2.729 και στη συνέχεια στις 2.638 μονάδες, σε περίπτωση καθαρής απώλειας της ζώνης των 2.750 μονάδων.

Ισχυρές πιέσεις σε ΕΛΧΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στον αντίποδα της Metlen, η ElvalHalcor κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των βασικών τίτλων, υποχωρώντας κατά 4,73%, στα 4,43 ευρώ. Η μετοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αποτίμηση των όρων της αύξησης κεφαλαίου και από την προσπάθεια της αγοράς να προσδιορίσει ένα νέο σημείο ισορροπίας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχασε 3,06%, στα 44,40 ευρώ, ύστερα από την εντυπωσιακή άνοδο που είχε προηγηθεί τους τελευταίους μήνες. Η μετοχή συγκαταλεγόταν στις κορυφαίες αποδόσεις του 2026, με κέρδη άνω του 80% στις αρχές Ιουλίου, γεγονός που καθιστά τη σημερινή κίνηση περισσότερο συμβατή με επιθετική κατοχύρωση κερδών παρά με αλλαγή της μακροπρόθεσμης επενδυτικής εικόνας.

Απώλειες κατέγραψαν ακόμη η Lamda Development κατά 2,34%, η HelleniQ Energy κατά 1,99%, η Cenergy κατά 1,75%, ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,56% και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατά 1,33%.

Η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 0,87%, η Motor Oil κατά 0,61% και ο ΟΤΕ κατά 0,40%.

Η Allwyn παραμένει καθηλωμένη

Η Allwyn έκλεισε στα 13,115 ευρώ, με πτώση 0,79%, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις ανοδικές εξάρσεις της υπόλοιπης αγοράς.

Η μετοχή δεν δέχθηκε σήμερα ακραίες πιέσεις, παρέμεινε όμως κάτω από την περιοχή των 13,20-13,30 ευρώ, η οποία θα πρέπει να ανακτηθεί για να αρχίσουμε να μιλάμε για ουσιαστική βελτίωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας.

Το επίπεδο των 13 ευρώ λειτουργεί ως άμεση ψυχολογική στήριξη. Καθαρή διάσπασή του θα μπορούσε να ενεργοποιήσει νέο κύκλο πωλήσεων, ενώ επιστροφή πάνω από τα 13,30 ευρώ θα ήταν το πρώτο σημάδι σταθεροποίησης.

Το διεθνές κλίμα δεν βοήθησε

Η Αθήνα κινήθηκε σε ένα επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε κατά περίπου 0,4%, με απώλειες στις εταιρείες τεχνολογίας και κοινής ωφέλειας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα εταιρικά αποτελέσματα και την επανεμφάνιση πληθωριστικών κινδύνων από την ενέργεια.

Οι πιέσεις στον διεθνή τεχνολογικό κλάδο συνεχίστηκαν, παρά την ισχυρή αύξηση των κερδών της TSMC, καθώς η αγορά προχώρησε σε απομόχλευση θέσεων σε μετοχές ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, το Brent κινήθηκε πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί περίπου 11% μέσα στην εβδομάδα, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών–Ιράν και των φόβων για νέες διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Η άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί διπλό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές αγορές: επιβαρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα δυσκολεύει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Τεχνική εικόνα: Κρίσιμη ζώνη οι 2.465-2.475 μονάδες

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη έχει επιδεινωθεί βραχυπρόθεσμα, χωρίς ακόμη να έχει ανατραπεί η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

Η πρώτη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.465-2.475 μονάδες, περιοχή που δοκιμάστηκε τόσο σήμερα όσο και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η συγκέντρωση δύο διαδοχικών ενδοσυνεδριακών χαμηλών κοντά σε αυτά τα επίπεδα δείχνει ότι υπάρχουν αγοραστές, αλλά προς το παρόν δεν διαθέτουν την απαιτούμενη δύναμη για να αντιστρέψουν την τάση.

Καθαρό κλείσιμο κάτω από τις 2.465 μονάδες θα μπορούσε να οδηγήσει προς τις 2.445-2.450 μονάδες και, σε δεύτερο χρόνο, στην περιοχή των 2.420-2.430 μονάδων.

Στην ανοδική πλευρά, πρώτη αντίσταση αποτελεί πλέον η ζώνη των 2.485-2.495 μονάδων. Ακολουθεί το επίπεδο των 2.500 μονάδων και η περιοχή των 2.510-2.520 μονάδων.

Για να αποκατασταθεί το βραχυπρόθεσμο ανοδικό momentum, δεν αρκεί μια στιγμιαία υπέρβαση των 2.500 μονάδων. Χρειάζεται κλείσιμο πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο, βελτίωση των τραπεζών και συμμετοχή περισσότερων δεικτοβαρών μετοχών στην άνοδο.

Το συμπέρασμα

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε φάση ελεγχόμενης αλλά υπαρκτής διόρθωσης.

Η Metlen και η Jumbo περιόρισαν τις απώλειες και απέτρεψαν μια αισθητά χειρότερη έκβαση. Οι τράπεζες, όμως, παρέμειναν υπό πίεση, ενώ οι απώλειες σε ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Lamda έδειξαν ότι η κατοχύρωση κερδών έχει εξαπλωθεί πέρα από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι δεν καταγράφεται ακόμη άτακτη φυγή κεφαλαίων. Το αρνητικό είναι ότι η αγορά έχει χάσει την ανοδική της ορμή και δεν διαθέτει, μέχρι στιγμής, επαρκή αγοραστική βάση για να ανακτήσει τις 2.500 μονάδες.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής θα κρίνει εάν η περιοχή των 2.465-2.475 μονάδων θα αποτελέσει βάση αντίδρασης ή απλώς έναν προσωρινό σταθμό πριν από μια βαθύτερη διόρθωση.