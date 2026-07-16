Επιβραβεύονται επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για οικονομικές επιδόσεις, αναπτυξιακή δυναμική, επενδύσεις, εξωστρέφεια και συμβολή στην ελληνική οικονομία.

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Με το Βραβείο «Ανάπτυξης & Επενδύσεων» τιμήθηκε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», που διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά η Direction Business Network, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, την αναπτυξιακή τους δυναμική, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως υπογραμμίζεται, η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Domus – Asteria Glyfada, παρουσία περισσότερων από 450 ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τη διάκριση παρέλαβε εκ μέρους του Ομίλου μας ο Αντιπρόεδρος και Operations Director, Αθανάσιος Αρχοντίκης.

«Η διάκριση του Ομίλου μας αναγνωρίζει τη σταθερή και δυναμική αναπτυξιακή του πορεία, καθώς και τη διαχρονική στρατηγική του να επενδύει στην επιστημονική έρευνα, την καινοτομία, την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο. Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελεί διαχρονικό στρατηγικό πυλώνα του ΟΦΕΤ. Κατά την περίοδο 2025–2026, οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed προχώρησαν στην κατοχύρωση 26 εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πατεντών το 2025 και 22 ακόμη μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παραγωγή καινοτομίας και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής αξίας. Οι κατοχυρώσεις αυτές εκτείνονται σε στρατηγικές διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστημονική γνώση που παράγεται στην Ελλάδα μπορεί να αποκτά διεθνή προστασία και παγκόσμια προοπτική» τονίζεται.

«Παράλληλα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, ο Όμιλος χρηματοδότησε εννέα ερευνητικά έργα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας και συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. Μέσω του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, απονέμοντας 12 υποτροφίες το 2025, έχοντας ήδη προκηρύξει τέσσερις νέες για το 2026, ενώ παράλληλα υποστήριξε δύο ερευνητικά έργα δημόσιων πανεπιστημίων μέσω δωρεών. Η συνολική αυτή στρατηγική του ΟΦΕΤ επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας, με επίκεντρο την επιστήμη, την ενεργό μακροζωία, την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη φαρμακευτική έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων που δημιουργούν αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια υγεία» καταλήγει.