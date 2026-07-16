Axia – Alpha Finance: Ανεβάζει τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 55,20 ευρώ, περιθώριο ανόδου άνω του 20%

Σε σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Axia – Alpha Finance, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση buy, καθώς εκτιμά ότι ο όμιλος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, έχοντας πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και επενδυτική βαθμίδα.

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Σε σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Axia – Alpha Finance, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση buy, καθώς εκτιμά ότι ο όμιλος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, έχοντας πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και επενδυτική βαθμίδα.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή-στόχο στα 55,20 ευρώ, από 44,20 ευρώ προηγουμένως, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 20,5% από το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 45,80 ευρώ. Παράλληλα, παρουσιάζει και ένα αισιόδοξο σενάριο (bull case), στο οποίο η αποτίμηση μπορεί να φτάσει τα 62,40 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 660 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P, ενισχύουν δύο βασικούς πυλώνες του επενδυτικού αφηγήματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: την ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων επενδύσεων χωρίς να διακυβεύεται η πιστοληπτική της αξιολόγηση.

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η νέα κεφαλαιακή ισχύς προσφέρει στον όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία, ώστε να αξιοποιήσει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του σημερινού επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Η Axia – Alpha Finance τονίζει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ενόψει του νέου κύκλου μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει, μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται να προκηρυχθούν έργα άνω των 10 δισ. ευρώ, ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών δείχνουν επιτάχυνση των σχετικών διαγωνισμών. Ο όμιλος διαθέτει ήδη το μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, μήκους άνω των 2.000 χιλιομέτρων, ενώ κατέχει ηγετική θέση και στη διαχείριση απορριμμάτων, επεκτείνοντας παράλληλα την παρουσία του στα έργα ύδρευσης και άρδευσης. Επιπλέον, η συμμετοχή του στην Athens Water δημιουργεί, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, μια ακόμη σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πιθανές παραχωρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως στη Βουλγαρία.

Η Axia – Alpha Finance υπογραμμίζει ακόμη ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζει καθαρή ταμειακή θέση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, γεγονός που της επιτρέπει να διεκδικήσει έργα αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία χωρίς να επιβαρύνει το πιστωτικό της προφίλ.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η AXIA προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αυξηθούν από 678,6 εκατ. ευρώ το 2026 στα 903,9 εκατ. ευρώ το 2030, με βασικό μοχλό τις παραχωρήσεις. Σε αναλογική βάση, συμπεριλαμβάνοντας και τις κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες, τα EBITDA εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των καθαρών κερδών 21,2% την περίοδο 2025-2030, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται κοντά στα 363 εκατ. ευρώ το 2030. Το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται στα 0,40 ευρώ το 2026, με προοπτική αύξησης στα 0,60 ευρώ έως το 2030.