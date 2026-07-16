British Steel: Η Βρετανία εθνικοποίησε τη χαλυβουργία – Στόχος να «προστατευθεί το εθνικό συμφέρον»

Στην πλήρη κρατικοποίηση της British Steel προχωρά η βρετανική κυβέρνηση, για να προστατεύσει το μέλλον της παραγωγής χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνικοποίηση της εταιρείας είναι απαραίτητη για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Το βρετανικό υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό νέας ηγεσίας, η οποία θα εστιάσει στη «σταθεροποίηση της επιχείρησης και στην οικοδόμηση ενός εμπορικά βιώσιμου μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Όπως υποστηρίζεται, η απόφαση – η οποία κατέστη δυνατή χάρη σε νέα νομοθεσία – προσταστεύει όχι μόνο χιλιάδες θέσεις εργασίας στη British Steel και στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τον «ζωτικής σημασίας» ρόλο του κλάδου στην οικονομία.

Τον Απρίλιο 2025, η κυβέρνηση ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους κινέζους ιδιοκτήτες της, τον όμιλο Jingye, για να μην κλείσουν οι υψικάμινοι και να προστατευθούν 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και χιλιάδες σχετικές θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι, παρά τις εκτενείς συζητήσεις, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με τον όμιλο Jingye, η οποία θα διασφάλιζε το μέλλον της εταιρείας και ταυτόχρονα θα απέδιδε αξία στους φορολογούμενους.

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Κρις ΜακΝτόναλντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «ενεργεί αποφασιστικά και με συγκεκριμένο σκοπό, προς το εθνικό συμφέρον». Απέρριψε επίσης την κριτική ότι «η κρατικοποίηση είναι κακή ιδέα».

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου δήλωσε: «Ο Νόμος για τον Χάλυβα μάς παρέχει την εξουσία να προχωρήσουμε στην κρατικοποίηση εταιρειών χάλυβα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να προστατεύσουμε έναν κλάδο-πυλώνα που στηρίζει τις κρίσιμες εθνικές υποδομές, την οικονομία και την άμυνά μας. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι είμαστε έντονα προσανατολισμένοι στο να ασκήσουμε αυτές τις εξουσίες σε σχέση με την British Steel».