ft:-Η-Αθήνα-μπλοκάρει-κυρώσεις-κατά-της-Ρωσίας-λόγω-Προκοπίου

Οι κυρώσει που θα απαγορεύουν τη μεταφορά ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες, θα «καταστρέψουν» την Dynagas, σύμφωνα με την Αθήνα.

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«Μπλόκο» σε έναν νέο γύρο κυρώσεων της ΕΕ κατά του ρωσικού φυσικού αερίου για την προστασία της Dynagas, της ναυτιλιακής που ανήκει στον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά φορτίων από εργοστάσιο LNG που ελέγχει η Μόσχας, βάζει η Αθήνα, σύμφωνα με τους Financial Times. Ο Έλληνας πρέσβης στην ΕΕ υπογράμμισε στους συναδέλφους του ότι οι σχεδιαζόμενες κυρώσεις, οι οποίες θα απαγορεύουν τη μεταφορά ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες, θα «καταστρέψουν» την Dynagas.

Σύμφωνα με πηγές των FT, ο κ. Προκοπίου κατέχει και την Dynacom, την επιχείρηση πετρελαιοφόρων που έχει κερδίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από την εμπορία ρωσικού αργού πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ναυτιλιακή. Η Dynacom ήταν από τις πρώτες που διακινδύνευσαν να στείλουν δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η Dynagas έχει μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατ. τόνους ρωσικού LNG από τις αρχές του 2025 σε 11 πλοία, σύμφωνα με υπολογισμούς της FT που χρησιμοποιούν δεδομένα από την Kpler. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 11 πλοία της Dynagas που ολοκλήρωσαν 144 ταξίδια σε αυτό το διάστημα. Η Ελλάδα υποστήριξε ότι η Dynagas δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πλοία αλλού και θα αναγκαζόταν να τα πουλήσει σε μη δυτικούς παίκτες.

Η Dynagas διαχειρίζεται 27 δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με την Equasis, με αρκετά τάνκερς να είναι Arc7, που έχουν κατασκευαστεί για να χειρίζονται τα παγωμένα νερά της Αρκτικής κοντά στο εργοστάσιο του Γιαμάλ, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Ρωσίας.. Η ελληνική ένσταση έχει καθυστερήσει την έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη, για μια εβδομάδα.

Το «φρένο», αφήνει άλλα μέτρα, όπως οι κυρώσεις κατά περισσότερων τραπεζών, δικτύων κρυπτονομισμάτων και στρατιωτικοβιομηχανικών εταιρειών, σε εκκρεμότητα. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό για τη μείωση της τιμής του πλαφόν στο ρωσικό αργό πετρέλαιο, πάνω από το οποίο οι εταιρείες δεν μπορούν νόμιμα να το αγοράσουν και να το μεταφέρουν.

Παράλληλα, χωρίς απόφαση, η τιμή θα αυξηθεί σημαντικά λόγω του ενεργειακού ράλι που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν, αποφέροντας στη Μόσχα δισ. ευρώ σε πρόσθετα έσοδα. Υπενθυμίζεται πως η παράταση σχεδιάστηκε επίσης για να μελετήσει τις οικονομικές και τεχνικές επιπτώσεις των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς LNG.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κάγια Κάλας, επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, επεσήμανε ότι λυπάται που η ΕΕ δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία για το 21ο πακέτο. «Φυσικά, τα κράτη μέλη έχουν διάφορους λόγους [για να αντιταχθούν]». Στόχος μας είναι να έχουμε μια συμφωνία. Αν δεν έχουμε συμφωνία, τότε αρχίζουμε να εργαζόμαστε για το Σχέδιο Β», επεσήμανε καταληκτικά.