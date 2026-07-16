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    Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja

    Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα.

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    Δείτε live τη συζήτηση του πρωθυπουργού: 

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    TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης

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