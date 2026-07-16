live-η-συζήτηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-τον-hemant-taneja

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα.
Δείτε live τη συζήτηση του πρωθυπουργού:
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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης
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