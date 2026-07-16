metlen:-Έναυση-μονάδας-φυσικού-αερίου-στην-Πολωνία

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τη METLEN η έναυση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Grudziądz ισχύος 560 MW στην Πολωνία, ο οποίος αναπτύσσεται για την CCGT Grudziądz LLC, θυγατρική της Energa, μέλος της ORLEN Group.

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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τη METLEN η έναυση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Grudziądz ισχύος 560 MW στην Πολωνία, ο οποίος αναπτύσσεται για την CCGT Grudziądz LLC, θυγατρική της Energa, μέλος της ORLEN Group.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

«Η επιτυχής πρώτη έναυση της μονάδας, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης δοκιμών και θέσης σε λειτουργία της μονάδας, πριν από την πλήρη εμπορική λειτουργία.

Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε με ασφάλεια, υπό ελεγχόμενες συνθήκες, παρουσία της ανώτατης διοίκησης της ORLEN, γεγονός που αντανακλά τη σημασία του επιτεύγματος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολούθησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαδικασία προς την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή ο συγχρονισμός της γεννήτριας με το πολωνικό Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το CCGT Grudziądz είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στην Πολωνία, σχεδιασμένος να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε έως και 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και να συμβάλει σημαντικά στην απανθρακοποίηση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η ιδιαίτερα ευέλικτη αυτή μονάδα CCGT ( συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου) διασφαλίζει ότι ο νέος σταθμός θα λειτουργεί αποτελεσματικά παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO2 χωρίς κίνδυνο διατάραξης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές.

Η κατασκευή του έργου απασχόλησε συνολικά σχεδόν 1.000 άτομα στο εργοτάξιο κατά την περίοδο αιχμής των εργασιών. Μέχρι σήμερα, έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 33.000 m3 σκυροδέματος, μαζί με 4.200 τόνους χάλυβα οπλισμού, 6.500 τόνους δομικού χάλυβα, 500 τόνους σωληνώσεων και σχεδόν 900 χιλιόμετρα καλωδίων. Η υλοποίηση μιας εγκατάστασης αυτού του μεγέθους απαιτεί ακρίβεια, τεχνική τεχνογνωσία και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Για τη METLEN, το επίτευγμα αυτό αντανακλά την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας ενεργειακές υποδομές με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Η METLEN ευχαριστεί τον κοινοπρακτικό της εταίρο Siemens Energy και την CCGT Grudziądz LLC για τη συνεργασία στην υλοποίηση ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που θα υποστηρίξει καίρια το ενεργειακό σύστημα της Πολωνίας».