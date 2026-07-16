METLEN: Επιτυχής Πρώτη Έναυση στη Μονάδα CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Η METLEN ολοκλήρωσε με επιτυχία την Πρώτη Έναυση στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό CCGT Grudziądz, ισχύος 560 MW, που αναπτύσσεται από την CCGT Grudziądz LLC, θυγατρική της Energa, η οποία είναι μέλος του ORLEN Group.

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Η Πρώτη Έναυση, που σηματοδοτεί την επιτυχή αρχική ενεργοποίηση της μονάδας, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς δηλώνει την έναρξη της τελικής φάσης των δοκιμών και της λειτουργίας της μονάδας πριν από την πλήρη εμπορική εκμετάλλευση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε με ασφάλεια και υπό ελεγχόμενες συνθήκες, με την παρουσία της ανώτερης διοίκησης της ORLEN, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία του επιτεύγματος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ακολούθησε ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου, που ήταν ο συγχρονισμός της γεννήτριας με το πολωνικό Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο σταθμός CCGT Grudziądz συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στην Πολωνία, σχεδιασμένος να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε έως και 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και να συμβάλλει σημαντικά στην απανθρακοποίηση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η ευέλικτη αυτή μονάδα CCGT (μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου) διασφαλίζει τη λειτουργία του νέου σταθμού με αποτελεσματικότητα παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO2 χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές.

Κατά την κορύφωση των εργασιών, η κατασκευή του έργου απασχόλησε σχεδόν 1.000 εργαζομένους στο εργοτάξιο. Μέχρι σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 33.000 m3 σκυροδέματος, 4.200 τόνοι χάλυβα οπλισμού, 6.500 τόνοι δομικού χάλυβα, 500 τόνοι σωλήνων και σχεδόν 900 χιλιόμετρα καλωδίων. Η υλοποίηση μιας εγκατάστασης αυτού του μεγέθους απαιτεί ακρίβεια, τεχνική ικανότητα και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχουσών πλευρών.

Για τη METLEN, αυτή η επιτυχία αντικατοπτρίζει την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί ενεργειακές υποδομές μεγάλης κλίμακας με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Η METLEN ευχαριστεί τον συνεργάτη της στο κοινοπρακτικό Siemens Energy και την CCGT Grudziądz LLC για τη συνεργασία στην ανάπτυξη ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που θα υποστηρίξει καθοριστικά το ενεργειακό σύστημα της Πολωνίας.