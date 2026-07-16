Naval: Συνεργασία με την PPC Inspectra για τη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI

Η Naval Group Hellas, ελληνική θυγατρική της γαλλικής Naval Group, έχει υπογράψει μια συμφωνία-πλαίσιο με την PPC Inspectra, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, η οποία διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης.

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Η στρατηγική αυτή συνεργασία στοχεύει στην υποστήριξη της συντήρησης των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ παράλληλα ενισχύει τις συμμαχικές ναυτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Naval Group για την ενίσχυση της συνεργασίας της με την Ελλάδα, αναδεικνύοντας την PPC Inspectra σε στρατηγικό εταίρο στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP).

Στη βάση της συμφωνίας, η PPC Inspectra θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων για τη συντήρηση των φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού. Ορισμένες από τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• Μη καταστροφικούς ελέγχους (Non-Destructive Testing – NDT)

• Επιθεωρήσεις καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων και οπτικών ινών

• Επιθεωρήσεις εξοπλισμού με τη χρήση mini drones

• Επιθεωρήσεις ιστών με την εφαρμογή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs)

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP). Η Naval Group ενεργά προχωρά σε συνεργασίες με νέους Έλληνες εταίρους, ενισχύοντας την εφοδιαστική της αλυσίδα και δημιουργώντας σημαντικά και βιώσιμα οφέλη για την ελληνική βιομηχανία. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία σε διάφορες ναυτικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων επιφανείας και των υποβρυχίων, με προοπτική αξιοποίησης στις διεθνείς αγορές.

Για την PPC Inspectra, μέλος του Ομίλου ΔΕΗ, αυτή η συμφωνία συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο. Αντανακλά την εμπιστοσύνη και την τεχνική εξειδίκευση της εταιρείας, συμβάλλοντας στη συνολική δέσμευση του Ομίλου για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών δυνατοτήτων, με στόχο την υποστήριξη απαιτητικών έργων κρίσιμων υποδομών, της βιομηχανικής καινοτομίας, καθώς και της ενεργειακής μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.