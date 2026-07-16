politico:-Γιατί-χαρακτηρίζει-τον-Πιερρακάκη-«κρυφό-όπλο»-της-Ευρώπης-απέναντι-στην-Κίνα

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Με τον τίτλο «Είναι ο Πιερρακάκης το “κρυφό όπλο” της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;», το ενημερωτικό δελτίο του Politico αναφέρεται στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών με την Κίνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει αθέμιτα την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η παρέμβαση Μερτς για το κινεζικό γουάν

«Από ευρωπαϊκή σκοπιά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι ανταγωνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νόμισμα της άλλης πλευράς είναι υποτιμημένο κατά 25% έως 30%», φέρεται να δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Το Politico επισημαίνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το γουάν διατηρείται τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται εκτίμηση της Goldman Sachs, σύμφωνα με την οποία το κινεζικό νόμισμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ ημερησίως.

Η πρόταση Πιερρακάκη για το φάσμα συχνοτήτων

Η αναφορά του Politico έρχεται μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στον ίδιο ενημερωτικό ιστότοπο, όπου, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων.

Όπως υποστήριξε, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενισχύσει την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, να κινητοποιήσει νέες επενδύσεις και να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση του Έλληνα υπουργού έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, ενώ συζητήθηκε και κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

- Politico: Γιατί χαρακτηρίζει τον Πιερρακάκη «κρυφό όπλο» της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα appeared first on iEidiseis.