Reuters: Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ στις 23 Ιουλίου – Πιθανή νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο

Και οι 74 οικονομολόγοι στην έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 13 και 16 Ιουλίου δήλωσαν ότι αναμένουν η ΕΚΤ να κρατήσει στο 2,25% το επιτόκιο καταθέσεων την επόμενη εβδομάδα

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Αμετάβλητα θα διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου, ωστόσο θα προχωρήσει σε αύξηση τον Σεπτέμβριο για δεύτερη φορά το 2026 σύμφωνα με τη πλειοψηφία των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Ειδικότερα, και οι 74 οικονομολόγοι στην έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 13 και 16 Ιουλίου δήλωσαν ότι αναμένουν η ΕΚΤ να κρατήσει στο 2,25% το επιτόκιο καταθέσεων την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Μάλιστα, το 70% των ερωτηθέντων, οι 52 από τους 74, αναμένουν μία ακόμη αύξηση μέσα στο έτος πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, έναντι 60% στη δημοσκόπηση του Ιουνίου.

«Η ΕΚΤ πιθανότατα θα χρειαζόταν να προχωρήσει σε αύξηση ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν είχαμε όλο αυτόν τον επιπλέον θόρυβο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ την τελευταία εβδομάδα» υπογραμμίζει ο Chris Scicluna, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στην Daiwa Capital Markets.

«Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι σημαντικά υψηλότερες όπως και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΚΤ θα πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη στην ενημέρωση των προβλέψεών της τον Σεπτέμβριο, αλλά προς το παρόν θα κρίνει ότι δεν επείγει να αυξήσει τα επιτόκια για άλλη μια φορά», πρόσθεσε.

Σχεδόν το 30% των οικονομολόγων εξακολουθεί να βλέπει τα επιτόκια αμετάβλητα για το υπόλοιπο του έτους, ενώ μόνο τρεις αναμένουν δύο ακόμη αυξήσεις.

Σημειώνεται πως η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει αύξηση 20% στις τιμές του πετρελαίου, σε αντίθεση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και την Τράπεζα του Καναδά.

Παρ’ όλο που τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο, παραμένει πάνω από τον στόχο 2% της ΕΚΤ, διατηρώντας ζωντανές τις υποθέσεις για υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, η ασθενής ανάπτυξη και οι περιορισμένες ενδείξεις δευτερογενών επιπτώσεων συνηγορούν για προσοχή.